Kapiteins blikken vooruit op bekerderby Knack D-Knack C: “Dit wordt dé wedstrijd van het seizoen”

Zowel Knack D als Knack C wisten zich te plaatsen voor de kwartfinale van de provinciale beker. Volgens het bekerreglement moeten zij dan ook onder elkaar het ticket voor de halve finale betwisten. Kapiteins Pieter Specenier en Yaro Verhoye blikken vooruit.

Het bekerduel nu zaterdag 5 februari is meteen de clash tussen de ongeslagen leider in Promo 1 Knack C en Knack D dat met een wedstrijd minder gespeeld derde geklasseerd staat in Promo 2.

Met zijn 22 jaar is Pieter Specenier niet alleen kapitein en de oudste van de D-ploeg, maar met zijn 1,78 meter op één na ook de kleinste van het team en toch opposite. De zoon van Knack-directeur Dirk Specenier is een late roeping in het volleybal, want hij begon maar op 16-jarige leeftijd bij Knack te trainen.

“Onze plaats kennen”

“Ik speelde al rap bij de tweedeprovincialer die ondertussen wel een stuk verjongd is. Eigenlijk is het een verzameling van talentvolle U15 en U17-spelers. In competitie doen wij het goed, want we verloren nog maar twee keer en zijn de enige ploeg die leider Balti Kortrijk in het verlies speelde. Jammer dat de terugwedstrijd in Kortrijk van vorig weekend uitgesteld werd. Want dat is naast deze kwartfinale dé wedstrijd waar wij naar uitkeken.”

“Hoe wij tegen die bekerclash aankijken? Met heel wat enthousiasme. Al moeten wij onze plaats kennen en ons geen illusies maken. Maar het is vooral de perfecte kans voor de jonge talenten bij ons om zich te manifesteren en te bewijzen dat zij, in functie van de ploegindeling volgend seizoen, een hoger niveau aankunnen. Dat de ploeg niettegenstaande de jonge leeftijd mentaal sterk staat, werd bewezen in de topper tegen de leider die bij ons 0-2 voorkwam en waar wij nog de belle afdwongen én wonnen met 3-2. Wij zullen er zaterdag zonder complexen tegenaan gaan, want we hebben niets te verliezen.”

Autoritair leider

Bij Knack C, dat de competitie in Promo 1 domineert (de ploeg verloor nog niet en moest via bellewinst nog maar één punt toegeven, red.), is de 19-jarige Yaro Verhoye de kapitein. Hij doorliep alle jeugdcategorieën bij Knack en als kampioen promoveren naar het nationaal volleybal is de uitgesproken ambitie.

“Dat was ook de vorige seizoenen de doelstelling, maar corona besliste er anders over. Wij zijn wel goed op weg naar die titel, maar een Bredene en Rembert Torhout zullen zich niet zomaar opzij laten zetten. En als wij ook de beker kunnen winnen, is de ambitie helemaal gerealiseerd. Wij moeten dan wel eerst voorbij de D-ploeg.”

“Wij zullen die bekerconfrontatie zeker niet te licht opvatten, want we weten dat daar ook heel wat talent schuilt. Sommige spelers van ons moeten spelen tegen ploeggenoten uit de jeugdreeks waarmee zij de jeugdbeker betwisten. En dat maakt het extra speciaal.”

