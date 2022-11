Kapitein Nele Lagae (VT Lendelede A): “Vertrouwen voor de komst van leider”

Zaterdag krijgt VT Lendelede in Promo 1 het bezoek van leider Kerdavo Avelgem. VTL, dat momenteel op een vijfde plaats geparkeerd staat, kijkt zonder enige druk tegen die confrontatie aan.

Kapitein en middenspeelster Nele Lagae (29) heeft al een jarenlange ervaring bij deze ploeg. Ze stootte vanuit de jeugd, samen met Shari Vlieghe, als 18-jarige door naar dit team en heeft er ondertussen elf seizoenen opzitten. Nooit gedacht om te veranderen van ploeg? “Waarom? Wij kunnen hier in de beste omstandigheden onze favoriete sport beoefenen, de speelstersgroep komt goed overeen en wij spelen al jaren in de mooiste provinciale reeks.”

Met deze vijfde plaats en vijf overwinningen uit acht wedstrijden kent Lendelede een betere start dan vorig seizoen. “Wij kenden toen een moeilijke eerste ronde, maar konden ons herpakken, kwamen nooit in degradatiegevaar en eindigden uiteindelijk op de achtste plaats.” In de seizoensprognoses werd gesteld dat een plaats in de linkerkolom een knap resultaat zou zijn.

“Of de ambitie niet opgevijzeld mag worden? Daarvoor is het nog te vroeg. We ervaren een tegengesteld seizoensverloop in vergelijking met vorige competitie, terwijl de ploeg sterk wijzigde. Er haakten vijf speelsters af. Met Emma Recour die van de B-ploeg overkwam en Lisa Vandenbroucke kwamen er maar twee speelsters bij. De kern is smalletjes, maar wij hadden gelukkig nog geen blessures.”

Lendelede staat voor twee belangrijke thuiswedstrijden met zaterdag de komst van de ongeslagen leider, een week later is het derdegeklasseerde Diksmuide te gast. “Laat ons op het resultaat van deze wedstrijden wachten om de heenronde te evalueren. Wij kijken evenwel met vertrouwen tegen deze topconfrontaties aan. Al heel het seizoen kunnen wij zonder enige druk spelen.”

(RBD)