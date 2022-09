Kapitein Jumpers Middelkerke A heeft vertrouwen in jong team: “De sfeer binnen de ploeg is onze grote sterkte”

Na een eerste wedstrijd op het veld van Bidavo Bissegem genoten de dames van Jumpers Middelkerke A vorige week van een vrij weekend. Zaterdag wacht hen alweer een verplaatsing naar Vosta Staden. Kapitein Xafia Faillie (27) hoopt met haar ploeg een eerste overwinning van het seizoen te veroveren.

“We hebben in Bissegem zeker geen slechte wedstrijd gespeeld. Bij nazicht van onze statistieken waren we zelfs de betere ploeg, maar door een teveel aan individuele fouten gingen we de boot in. Na vorig seizoen hebben een aantal oudere speelsters, die jarenlang de sterkhouders van het team waren, de sloffen en de kniebeschermers definitief opgeborgen. Daardoor moeten jonge meisjes, die vorig seizoen nog in Promo 4 of bij de U17 speelden, soms het gewicht van de ploeg dragen. Het is belangrijk om hen voldoende tijd te gunnen om zich aan te passen aan het niveau van Promo 3. Ik geloof er echt in dat een plaats in de top vijf mogelijk is. Als we gespaard blijven van tegenslag en zware blessures mogen we onze ambities na de heenronde misschien nog wat bijstellen.”

Jonge spelverdeler

De middenspeelster, die al bijna tien jaar actief is bij Jumpers Middelkerke, is goed geplaatst om een scherpe analyse te maken van de sterktes en werkpunten van haar team. “Onze jonge spelverdeelster doet het prima, maar we zijn nog te weinig op haar ingespeeld. Niet abnormaal, als je weet dat Herlinde Clarysse vele jaren onze vaste passeur was. We kenden haar manier van spelen door en door. Ook onze receptie staat nog niet helemaal op punt, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat binnenkort wel goed komt. De sfeer binnen de ploeg en de onderlinge samenhang zijn onze grote sterkte. We sakkeren of jammeren nooit en blijven elkaar in alle omstandigheden aanmoedigen. Ook als je de mindere bent, kan je wedstrijden winnen op karakter en inzet. We zullen dit ongetwijfeld regelmatig bewijzen.”

Vreemde kalender

De kalendermaker heeft een grillig wedstrijdschema uit zijn hoed getoverd, waardoor Jumpers A na vier wedstrijden gedurende een hele maand geen enkele competitiewedstrijd speelt. “Het is inderdaad een vreemde kalender. Deze lange onderbreking geeft ons echter de tijd om nog wat beter op elkaar ingespeeld te raken. Door meer te trainen op spelsituaties zullen we elkaar tijdens de wedstrijden beter vinden. Als kapitein vind ik winnen uiteraard belangrijk, want we willen op termijn graag terug naar Promo 2. Toch blijft spelvreugde en plezier maken op en naast het veld nog steeds het allerbelangrijkste”, besluit Xafia Faillie. (PDC)

Zaterdag 1 oktober om 18 uur: Vosta Staden A – Jumpers Middelkerke A.