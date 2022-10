Kapitein Jelle Sinnesael scheurt pees van bicep: “Ik vreesde even voor het einde van mijn loopbaan”

Voor Jelle Sinnesael (37) van Decospan VT Menen begint het seizoen in mineur. Hij scheurde afgelopen week op training een pees van de bicep (schouder). Seizoen en loopbaan afgelopen leek het even maar er kwam toch goed nieuws vanuit het AZ Delta van Rumbeke.

Na een aanvalsoefening op training greep Sinnesael plots naar de schouder. Hij zag direct de ernst van de situatie in en ging meteen naar de dokter. “Mijn bovenarm zat helemaal dik waardoor ik al vermoedde dat er een pees afgescheurd was. Ik vreesde zelfs even voor het einde van mijn loopbaan als speler want een lange revalidatie in mijn laatste seizoen zag ik niet meer zitten. Neen, het voelde echt niet goed aan. De scan wees ook een scheur van een pees in de bicep aan maar gelukkig was het maar een onbelangrijke pees die je eigenlijk niet nodig hebt. De latere MRI-scan bevestigde die diagnose en bovendien was er niets rond die pees geraakt waardoor ik niet geopereerd moet worden. Indien dat wel nodig was, stond ik een kleine drie maanden aan de kant. Nu kan ik met een beetje geluk al over een kleine drie weken weer aantreden. De schouder voelt al veel beter aan dus heb ik er ook alle vertrouwen in dat de revalidatie volgens schema zal verlopen. Ik ben echt opgelucht want zo’n einde van mijn carrière als volleybalspeler wil ik echt niet. Ik wil in schoonheid eindigen op het parket”, aldus de Meense kapitein.

De komende weken wordt Jelle Sinnesael in het middencompartiment vervangen door Leonis Dedeyne. Met Lou Kindt hebben ze nog een speler achter de hand die eventueel op die positie uitgespeeld kan worden. Sinnesael mist al zeker de competitiematchen tegen Aalst, Guibertin en Roeselare. De belangrijke bekermatch tegen Guibertin op 29 oktober mag Sinnesael wel al in potlood in de agenda zetten.