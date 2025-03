Kan Divo A topper winnen tegen Bissegem?

Bij Divo Ingelmunster A staan de zenuwen gespannen, want zaterdag wordt in Promo 2A de topper op bezoek bij leider Bidavo Bissegem B gespeeld. “Momenteel staan we tweede op vier punten van Bissegem”, aldus trainer-coach Peter Devos. “Bij winst komen we op één punt en is alles nog mogelijk; als Bissegem wint, dan worden ze kampioen. Ik kan alleen zeggen dat we een heel sterk seizoen achter de rug hebben. De sfeer zit goed en de meisjes hebben ervaring zat, want ze spelen al enkele jaren samen. Het draait uitstekend, zowel bij de eerste ploeg als bij de beloften. We zijn ambitieus, want we willen terug naar Promo 1.”

“Of leider Bissegem thuis te pakken is? Ik meen van wel, op voorwaarde dat we geen enkele steek laat vallen en geconcentreerd aan de wedstrijd beginnen. Als we winnen, wordt de titelstrijd opnieuw heel spannend. We spelen weliswaar op verplaatsing, maar ik heb een paar troeven achter de hand. Vooreerst is de ploeg compleet, waardoor ik zonder verlies aan kwaliteit kan wisselen. Daarnaast reken ik op de enorme ervaring van mijn dames, die al een paar jaar samen spelen. Bovendien is de drang om opnieuw in Promo 1 te spelen zo groot dat mijn dames uit zijn op een stunt bij de leider.”

“Of versterking aan de orde is naar volgend seizoen toe? Alle meisjes hebben te kennen gegeven dat ze willen blijven. Ik heb dus een volwaardige ploeg en wil dat ook zo houden. Hun ervaring is van goudwaarde. Wel worden enkele speelsters wat ouder, waardoor de kans op kleine blessures wat toeneemt. Maar dat kunnen we opvangen met de talentvolle speelsters uit onze B-ploeg uit Promo 2B.” (CLY)

Zaterdag 15 maart om 17 uur: Bidavo Bissegem B Divo Ingelmunster A.