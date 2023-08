Jumpers Middelkerke wil verder groeien: “Jongens die graag volleyballen, kunnen ook bij ons terecht”

Ook bij Jumpers Middelkerke is men al enkele weken aan de slag om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Na een tweetal seizoenen, die vooral gekenmerkt werden als overgangsjaren, wil voorzitter Jurgen Faillie nu vooral inzetten op de verdere uitbouw van de club.

“Ik ben best tevreden over het voorbije seizoen”, opent de voorzitter van Jumpers Middelkerke. “Onze seniorenteams hebben aan de verwachtingen voldaan en enkele jeugdploegen speelden kampioen in hun reeks. De verjonging, die kenmerkend was voor de overgangsjaren, is achter de rug, maar we blijven inzetten op het doorschuiven van talentvolle spelers naar hogere leeftijdscategorieën. Het blijft belangrijk dat jonge spelers doorgroeien, want we stellen vast dat studenten vaker dan vroeger omwille van studieredenen afhaken.”

Vergiftigd geschenk?

Doordat heel wat ploegen uit Promo 3 promoveren, speelt het A-team van Jumpers volgend seizoen terug in Promo 2. “We zien deze promotie niet als een vergiftigd geschenk, want we behoorden tot de betere ploegen van Promo 3. Door deze promotie krijgen verschillende speelsters van het B-team de kans om door te groeien naar de A-ploeg. Onze ploeg die in Promo 4 speelt, zal dus hoofdzakelijk opnieuw uit jonge speelsters bestaan. We weten dat het volgend seizoen voor beide seniorenploegen geen gemakkelijk jaar wordt, maar we zullen spelen voor wat we waard zijn”, aldus Faillie.

Ambitie

Jumpers Middelkerke is zonder twijfel al enkele jaren een van de sterkst groeiende volleybalverenigingen in Vlaanderen. Volgend seizoen organiseert de club ook volleybaltrainingen in Koksijde. “Het is al vele jaren mijn bedoeling om het volleybal aan de Westkust nieuw leven in te blazen. Daarom organiseren we volgend seizoen één training van de U11, U13 en U15 in Koksijde. Door deze samenwerking met VT Koksijde en VT TNT Nieuwpoort willen we een volleyballijn voor de jeugd uitwerken, gezamenlijke ploegen vormen, meer trainingen op niveau aanbieden, samen activiteiten en tornooien organiseren, nieuwe jeugdspelers aantrekken en de toekomst van onze clubs verzekeren. Het is ook de bedoeling om talentvolle spelers en speelsters in de regio te houden en te begeleiden naar onze seniorenploegen. Naar de federatie toe werken we onder de naam Jumpers Middelkerke. VT Koksijde en VT TNT Nieuwpoort worden satellietclubs, maar we blijven werken met drie lokale besturen om de lokale eigenheden de nodige aandacht te schenken”, aldus Jurgen Faillie.

Ook maximale speelkansen bieden aan jongens die graag volleyballen, ligt de voorzitter van Jumpers nauw aan het hart. “Vermits Volley Vlaanderen geen gemengde U15-ploegen tolereert, brengen we volgend seizoen een U13 en U15-jongensploeg tussen de lijnen. We zien wel hoe ver we geraken, maar ik wil vermijden dat jongens die graag volleyballen vroegtijdig moeten afhaken omdat er van De Panne tot Bredene geen enkele club is waar ze terecht kunnen.” (PDC)