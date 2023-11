Jumpers Middelkerke springen terug in de tijd: volleybalclub viert diamanten jubileum met expo en tornooi voor jongeren

De Koninklijke Volleybalclub Jumpers Middelkerke kijkt in Graningate, het driemaandelijkse tijdschrift van de heemkring van Middelkerke, in volle glorie terug op het 60-jarig bestaan, dat eigenlijk moest gevierd worden in 2020. Door corona werd het feest uitgesteld. Niet getreurd, nu wordt teruggeblikt met extra aandacht voor de pioniers, aangevuld met de stand van zaken vandaag.

Eind de jaren 50, begin de jaren 60 van de vorige eeuw staken schoolvrienden uit het Koninklijk Atheneum Oostende, Eddy Surmont en Paul Claeys, de koppen bij mekaar met de bedoeling een volleybalclub te stichten in Middelkerke. De interesse voor volleybal groeide toen snel. Eddy en Paul zochten in hun sportieve vriendenkring leeftijdsgenoten op en stichtten The Jumpers (de originele naam, nu Jumpers) te stichten. Al vlug hadden zij met Robert Clarysse, Henri Cools, Raymond Hosten, John Boussemaere, Lucien Dekeirel, Eric Verslype, Freddy Dierendonck, Georges Keters, Arsene Henon en onder andere Omer Pylyser genoeg spelers om een ploeg op te stellen. Militair Eddy Haegheman leerde The Jumpers de knepen van het vak.

“Je moet een club beheren zoals een bedrijf en berekende risico’s durven nemen” – voorzitter Jurgen Faillie

De wedstrijden vonden plaats in “de put” voor het casino. In 1965 werd de eerste titel gevierd. Intussen zijn de Jumpers uitgegroeid tot een begrip in de regio. De A-ploeg Heren maakte furore en in 1964-65 werd gestart met een damesploeg. Onder impuls van vooral huidig voorzitter Jurgen Faillie kwamen de jeugdploegen op het toneel. Vandaag telt de club zowat 180 leden, goed voor liefst 13 volwaardige ploegen met enkele nog in opbouw.

Feestexpo 60

Een officieel feest is er intussen nog niet gepland. Voorzitter Jurgen Faillie: “Onder impuls van en met medewerking van Stijn Van Loock werd een draaiboek ‘60 Jaar Jumpers’ opgesteld. Corona deed ons evenwel de das om. We kijken intussen uit naar 2025, dan hopen we met ‘65 Jaar Jumpers’ een groot feest op het getouw te kunnen zetten. In afwachting daarvan laten we ‘60 Jaar Jumpers’ niet ongemerkt voorbijgaan. Op zaterdag 25 november organiseren we in zaal De Barloke in Leffinge naast een ‘Expo 60 Jaar Jumpers’, de hele dag door wedstrijden voor jongeren, meisjes en jongens.”

Voorzitter Jurgen Faillie. © GKM

Zestig jaar geschiedenis staat gelijk aan hoogtes en laagtes. Ook de Jumpers kregen het na de eeuwwisseling soms moeilijk. Toen niemand nog oog had voor de club nam Jurgen Faillie (56), ondernemer en zaakvoerder van Sanicenter Nieuwpoort uit Roeselare, het heft in handen. De liefde voor volleybal is hem met de paplepel ingegeven. Als tiener volgde hij steevast de wedstrijden van drie neven, actief bij The Jets Roeselare, nu Knack Roeselare. Volley beheerste meteen een stuk van zijn leven. Als student speelde hij in het schoolteam, later als beroepsmilitair ook bij de ploeg van de kazerne. De microbe gaf hij door aan zijn dochters en toen hij naar Nieuwpoort verhuisde, kwam hij in contact met de clubs uit Koksijde en Middelkerke. En ja, al vlug stond hij aan de zijde van Pascal Van Assche bij het coachen van de Damesploeg Jumpers. Jurgen zag dat er talent op komst was en pakte uit met een businessplan en aansluitend een langetermijnvisie.

Juiste mensen

Jurgen Faillie: “Initieel was men niet meteen gewonnen voor het project. Maar het geloof werd met de dag groter en via diverse acties en met de hulp van anderen die in de toekomst geloofden, bouwden we de club uit. Je moet een club beheren zoals een bedrijf. Berekende risico’s durven nemen en werken met de juiste mensen op de juiste plaatsen.”

En of de voorzitter gelijk heeft. Vandaag staan de Jumpers hoog aangeschreven met een werking om U tegen te zeggen. Op naar 2025 voor de 65ste verjaardag! Maar eerst naar de expo en jeugdnamiddag op zaterdag 25 november.