Jumpers Middelkerke neemt VT Koksijde over: “Zonder overname zouden veel jonge volleyballertjes moeten stoppen”

Jumpers Middelkerke is ongetwijfeld de snelst groeiende volleybalclub van de kuststreek. Voorzitter en drijvende kracht van de vereniging Jurgen Faillie zal nu VT Koksijde overnemen. “Volgend seizoen wordt VT Koksijde een satellietclub van Jumpers Middelkerke.”

In VT Koksijde is het ledenbestand de laatste jaren drastisch geslonken en het bestuur zocht dringend naar nieuwe mensen om de bestuursfakkel over te nemen. De dynamische voorzitter van Jumpers, Jurgen Faillie, aarzelde niet lang en kreeg de goedkeuring van zijn clubbestuur om positief te antwoorden op de vraag van VT Koksijde.

“Vanaf volgende maand zal ik alle sportieve en administratieve beslommeringen op mij nemen zodat de Koksijdse volleybalclub niet hoeft opgedoekt te worden. Volgend seizoen wordt VT Koksijde dan een satellietclub van Jumpers Middelkerke. Voor de volleybalbond zullen alle spelers en coaches vanaf volgend seizoen lid worden van Jumpers. De wedstrijden zullen zowel in Leffinge als in Koksijde gespeeld worden”, aldus Jurgen Faillie.

Overname

“Ik ben vooral heel blij dat Koksijdse jeugdspelers kunnen aansluiten bij een Jumpersploeg om hun hobby verder te beoefenen”, gaat de Middelkerkse voorzitter verder. “Zonder deze overname zouden door een gebrek aan spelers en ploegen heel wat jonge volleyballertjes noodgedwongen moeten stoppen. Het is mijn bedoeling om op termijn te starten met een groot project om het volleybal aan de Westkust nieuw leven in te blazen. Er zijn in Nieuwpoort, Koksijde en De Panne ongetwijfeld heel wat jongens en meisjes die graag volleyballen, maar dit niet in ploegverband kunnen doen door een gebrek aan clubs. Daar komt op termijn zeker verandering in.” (PDC)