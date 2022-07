Jumpers Middelkerke brengt jongensteam in competitie

Volgende maand hervatten de spelers van Jumpers Middelkerke opnieuw de trainingen, maar in de bestuurskamer is men al druk bezig met de voorbereiding van het komende seizoen. De voorbije jaargang werd grondig geëvalueerd en geanalyseerd, maar voorzitter Jurgen Faillie kijkt vooral vooruit.

“Eigenlijk zijn we al bij al tevreden over de voorbije jaargang. Verschillende jonge speelsters zijn doorgebroken en we merken dat er binnen de club voldoende groeipotentieel is. Het was een overgangsjaar en we zijn helemaal klaar om de vernieuwing door te voeren. De meeste oudere speelsters hebben afgehaakt. We zijn hen heel dankbaar voor wat ze betekend hebben voor Jumpers, maar het is nu aan onze youngsters om zich te bewijzen.”

Jonge spelertjes aantrekken

De verdere uitbouw van de jeugdwerking is en blijft het stokpaardje van de coach en voorzitter van Jumpers. “We blijven volop inzetten op het aantrekken van jonge spelertjes. We gaan regelmatig naar de Middelkerkse basisscholen om kinderen te laten kennismaken met volleybal. Ook tijdens de zomermaanden organiseren we in samenwerking met de gemeente initiatielessen. Jongens rekruteren blijft ook bij Jumpers problematisch. In onze gemengde U11 en U13 -ploegen spelen enkele jongens en die willen graag langer in de club houden.”

Geen gemengd team

“Door de strikte bondsreglementering is het echter niet mogelijk om met een gemengde ploeg aan te treden in de U15-reeks”, gaat Faillie verder. “Hierdoor haken veel jongens op die leeftijd af en dat willen we vermijden. We hebben daarom besloten om volgend seizoen met een jongensploeg aan te treden in de U13+ reeks. Voor Jumpers is dit een primeur, want het is de eerste keer dat we in competitie aantreden met een jongensteam. Er zullen zowel jongens U11, U13 en U15 deel uitmaken van deze nieuwe ploeg. Ik ben heel tevreden dat we met dit nieuwe team deze jongens de kans bieden om hun favoriete hobby verder te beoefenen. Het zou doodjammer zijn dat ze gedurende verschillende jaren onze jeugdopleiding doorlopen en daarna noodgedwongen moeten afhaken eens ze wat ouder zijn.”

Momenteel telt Jumpers Middelkerke zowat 130 leden. De kustploeg brengt niet minder dan acht ploegen in competitie en dat kunnen er na Nieuwjaar misschien zelfs negen worden wanneer voldoende spelertjes de overgang maken van 2.0 naar U11.

En nu bevestigen

“Onze club blijf groeien en bloeien en daar heeft corona gelukkig geen stokje voorgestoken. We blijven gezond ambitieus, maar tegelijk ook heel realistisch. Het komende seizoen is de jaargang waarin onze jonge speelsters moeten bevestigen. Ze hebben ondertussen de kans gekregen om regelmatig wat ervaring op te doen in een fanionploeg. Dat zal hen helpen om binnen enkele maanden met voldoende vertrouwen op het veld te komen”, besluit Jurgen Faillie. (PDC)