Jumpers Middelkerke boekt zes overwinningen op rij: “Top drie halen lijkt me mogelijk”

Na de verliespartij op de openingsspeeldag blijven de dames van Jumpers Middelkerke A het goed doen. Zaterdag wonnen ze nipt op het veld van Divo Ingelmunster B, de zesde overwinning op rij voor de ploeg van coach Jurgen Faillie.

“We hebben de degradatie goed verwerkt en doen het dit seizoen helemaal niet slecht”, weet opposite Lily Deny (17). “Na de eerste wedstrijd was het al duidelijk dat we van niemand geschenken moesten verwachten. We hebben weliswaar enkele wedstrijden nipt gewonnen, maar dat bewijst dat we ook kunnen vechten voor een overwinning. Het is jammer dat we in heel wat partijen in de tweede en derde set vaak een serieuze terugval kennen. Dat moet beter in de terugronde.”

“We staan momenteel zesde, maar de kloof met de derde plaats is amper drie punten. We hebben daarenboven nog enkele inhaalwedstrijden tegoed. We geloven erin dat we voor de winterstop nog enkele plaatsjes kunnen stijgen. Op het einde van het seizoen zou een derde plaats een succes zijn. Voorlopig is promotie nog niet aan de orde. We kunnen als ploeg nog groeien en wellicht is Promo 3 voor de meeste jonge speelsters de beste reeks om progressie te maken.” Lily Deny maakte in het tussenseizoen de overstap van het B-team naar de A-ploeg van Jumpers. “Voor mij was de degradatie eigenlijk geen slechte zaak. Toen ik vorig jaar enkele keren mocht meespelen in Promo 2 heb ik vastgesteld dat het spel op dat niveau veel sneller gaat. In Promo 3 kan ik de overstap gemakkelijker verwerken en krijg ik de kans om stapsgewijze progressie te maken. Ik heb het best naar mijn zin bij Jumpers. In de jeugdreeksen speelde ik bij VT Koksijde, maar door een gebrek aan speelsters maakte ik de overstap, een heel goede beslissing”, besluit Lily. (PDC)

Zaterdag 3 december om 20.30 uur: Jumpers Middelkerke A -Sarrako Kortemark