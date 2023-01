Jumpers Middelkerke B tegenover buren Hermes Oostende: “Niet meer het kleine broertje”

Na drie overwinningen op een rij weten de meisjes van Jumpers Middelkerke B opnieuw wat verliezen is. Vorig weekend moesten ze na een spannende wedstrijd hun meerdere erkennen in Davolo Loppem B. Enkele sets waren nagelbijters, maar uiteindelijk gingen de kustdames met 1-3 de boot in.

“Ik ben heel tevreden over mijn speelsters”, opent coach Bart Van den Eynde (50). “We zijn een doorstromingsploeg en zitten in een overgangsjaar. Verschillende nieuwe meisjes die op belangrijke posities spelen, moeten nog wat hun draai vinden. Elke coach weet dat een nieuwe spelverdeler inpassen wat tijd vraagt, maar ik zie elke week progressie. Onze overwinning van enkele weken geleden op het veld van koploper Mehoni Zuienkerke is zeker geen toeval. Mijn speelsters gaan door het vuur voor elkaar en spelen de laatste weken duidelijk met meer vertrouwen. We zijn klaar voor de wedstrijd tegen Hermes Oostende.”

Zondag staat een belangrijke confrontatie met de buren op het programma. Een wedstrijd die vooral in de agenda van de speelsters rood aangekruist staat. “Ik ben een aangespoelde kustbewoner en ken de gevoeligheden van deze derby niet zo goed. Ik voel wel dat het een partij is die leeft bij mijn speelsters. Heel wat meisjes kennen elkaar omdat ze op dezelfde school zitten of elkaar wel vaker tegen het lijf lopen. Jumpers was vele jaren het kleine broertje, maar ondertussen telt de club wellicht evenveel spelers als de Oostendse vereniging. Het wordt ongetwijfeld een leuke en hopelijk spannende wedstrijd”, aldus de coach van Jumpers B.

Leuke sfeer

Wie er zondag niet bij zal zijn om de derby te betwisten, is Amélie De Leyn (18). De Oostduinkerkse studente geneeskunde moet wegens examens forfait geven. “De derby tegen Hermes Oostende is altijd een speciale wedstrijd. De meeste speelsters staan dan iets meer gestresseerd op het veld. Ook de bestuursleden lopen dan wat opgefokt rond, maar dat zorgt net voor een leuke sfeer op en rond het veld.”

“Uit de rangschikking kan je niet onmiddellijk afleiden dat we het goed doen, maar het is wel zo”, gaat de middenspeelster verder. “Er is weinig verschil met de topploegen uit de reeks. Soms komt het op details aan om een wedstrijd af te maken. Aan de mentaliteit van de meisjes ligt het zeker niet, want alle speelsters zijn stuk voor stuk vechters. Ikzelf volleybal uitsluitend voor mijn plezier, maar voor veel andere speelsters is Jumpers B de ideale ploeg om te groeien en te evolueren naar een hoger niveau.”

Coach Bart Van den Eynde bevestigt de woorden van zijn speelster. “Regelmatig geven we U17 en U15-speelsters de kans om mee te trainen en te proeven van provinciaal volleybal. Vermits alle ploegen hetzelfde spelsysteem hanteren, is het geen probleem om zich snel te integreren. De rangschikking vind ik ondergeschikt. Zolang alle speelsters progressie maken, ben ik tevreden.” (Philippe Decruynaere)

Zondag 29 januari om 16.30 uur: Jumpers Middelkerke B – Hermes Oostende C.