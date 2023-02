Jumpers Middelkerke A geruisloos naar top van Promo 3: “We winnen te vaak met 3-2”

De dames van Jumpers A in Middelkerke zijn na de degradatie uit Promo 2 aan een heel degelijk seizoen bezig. Het team van coach Jurgen Faillie moest nog maar twee keer zijn meerdere erkennen in Bidavo Bissegem en staat op een mooie vierde plaats in de rangschikking.

“Voor aanvang van het seizoen was ik al tevreden met een plaats in de top vijf, maar zoals we er nu voorstaan, moeten we voor meer durven gaan”, zegt Xafia Faillie (27). “Je hoort me niet vertellen dat we promotie moeten ambiëren, maar we horen zeker thuis in de top drie. Het is jammer dat een belangrijke speelster zich enkele weken geleden blesseerde, want anders zat er misschien zelfs meer in. We houden beide voeten stevig op de grond en gaan zeker niet zweven. Een terugkeer naar Promo 2 zou leuk zijn, maar is zeker geen must.”

Nonchalance

De ervaren middenspeelster beseft maar al te goed dat haar team dit seizoen al te vaak punten heeft laten liggen. “We verloren nog maar twee keer, maar hebben al zes keer met het kleine verschil gewonnen. Het waren nochtans allemaal wedstrijden die we met ruimer verschil hadden kunnen winnen. Het is vreemd, maar wanneer we de eerste set binnenhalen, sluipt er soms wat nonchalance in de ploeg waardoor we de tegenstander de kans geven om terug te komen. Uiteindelijk winnen we zo goed als altijd de wedstrijd, maar verliezen we punten die we goed kunnen gebruiken.”

“De komende wedstrijden zullen wellicht bepalend zijn voor het verdere verloop van de competitie”, aldus Xafia Faillie. “We nemen het binnenkort verschillende keren op tegen haalbare tegenstanders. Zaterdag staat Vosta Staden B aan de overkant van het net en die ploeg moeten we zeker aankunnen. We moeten wel nog twee keer tegen Wivo Wingene spelen en dat worden moeilijke matchen. Over enkele weken zullen we beter weten waar we aan toe zijn. Persoonlijk zie ik het wel zitten om weer een stapje hogerop te zetten. Binnen de ploeg zijn er nog verschillende speelsters die ook deze ambitie koesteren, maar niemand wil opnieuw een seizoen als vorig jaar meemaken. Het blijft leuker om bovenaan mee te draaien in Promo 3 dan elke wedstrijd te verliezen in Promo 2.”

Sfeer in de ploeg

Voor de ervaren kapitein van Jumpers A blijft de ploegsfeer heel belangrijk. “De goede samenhang binnen het team is één van onze troeven. We geven niet snel op en wanneer we op achterstand staan, blijven we doorgaan. Ook het gefaseerd inschakelen van meisjes uit het B-team blijft belangrijk. Dat biedt de nodige garanties voor de toekomst van de ploeg”, besluit Xafia Faillie. (PDC)