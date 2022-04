Julie Demeulenaere speelt met Vlamvo Vlamertinge A tegen VC Oudegem

Opnieuw een cruciale wedstrijd voor Vlamvo Vlamertinge A dat zich in de titelstrijd in derde nationale A geen puntenverlies kan veroorloven. Julie Demeulenaere en ploegmaats staan thuis tegenover VC Oudegem, een verraderlijke tegenstander.

Met een wedstrijd minder op de teller volgt Vlamvo Vlamertinge op vier punten van leider Govok Gooik. Ook Kruikenburg Ternat en Wivo Wingene zijn nog lang niet uitgeteld in de ongemeen spannende strijd voor de titel. Voor Vlamvo is de opdracht duidelijk. “Wij moeten onze resterende drie wedstrijden winnen en rekenen op puntenverlies van leider Govok Gooik”, klinkt libero Julie Demuelenaere categoriek.

Speelgelegenheid

“Dat we vorig weekend niet aan de bak moesten komen, mag geen obstakel vormen. We gingen met de ploeg supporteren voor Vlamvo B. Het wierp zelfs zijn vruchten af, want onze B-ploeg won de derby tegen Sportiva Langemark met 3-0 (lacht). Aan ons om zaterdag hetzelfde te doen in de thuismatch tegen VC Oudegem. Zij volgen weliswaar op geruime afstand in het klassement, maar daar mogen we eigenlijk niet al te veel rekening mee houden. We hebben al gemerkt dat elke ploeg in deze reeks ons in de problemen kan brengen. Meer nog, tegen de op papier mindere ploegen hebben we al te veel met de punten gemorst, dat moeten we zaterdag absoluut vermijden.”

De 25-jarige Julie Demeulenaere is erop gebrand om het sterke seizoen van Vlamvo te bekronen, al is dat wel met een dubbel gevoel. “Als we promoveren naar tweede nationale worden er geen reservenmatchen meer gespeeld, wat toch ergens wel jammer is. Onze coach Kris Van Boxelaer staat erop om iedereen voldoende speelgelegenheid te geven om zo in de breedte nog sterker te worden. Dat er dan bepaalde speelsters veel minder aan de bak zouden komen, is niet zo’n prettig vooruitzicht. Maar dat neemt niet weg dat wij er alles zullen aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen in de stand, een titel laat je nu eenmaal niet liggen.”

“Ik vind het eigenlijk jammer dat het seizoen al op zijn einde loopt. Na die vervelende coronaperiode zijn we nu eindelijk eens aan een reeks wedstrijden zonder onderbrekingen bezig. Ik heb het gevoel dat ik onder onze coach Kris Van Boxelaer weer progressie heb gemaakt en ook over de speelminuten kan ik tevreden zijn. De bekeruitschakeling tegen VKt Torhout was wel een domper, we hadden heel graag weer de finale gespeeld. Een extra motivatie naar volgend seizoen toe!” (TVI)

Zaterdag 2 april om 20 uur: Vlamvo Vlamertinge A – VC Oudegem B.