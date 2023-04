Judith Van Criekinge zwaait af bij Beaphar Poperinge: “Tijd voor iets anders”

De 29-jarige Judith Van Criekinge zal volgend seizoen niet te zien zijn in de truitjes van nieuwe sponsor Soncotra Poperinge. Na liefst elf seizoenen vaste waarde te zijn geweest in de A-ploeg van Beaphar geeft de Poperingse de fakkel door. “Ik neem met spijt in het hart afscheid van onze vriendenbende.”

Judith Van Criekinge speelde afgelopen weekend haar laatste wedstrijd voor Beaphar Poperinge en werd uitgebreid in de bloemetjes gezet. De passeur was een van de architecten van het sterke seizoen van Beaphar dat bekroond werd met een vierde plaats in de stand en een finaleplaats in de Provinciale Beker.

“Het was echt een afscheidsmatch om in te kaderen”, geniet Judith Van Criekinge nog na. “Het leek er eerst niet naar uit te zien, want we kwamen 0-2 achter tegen Pervol Ruiselede. Gelukkig staken we toen een serieus tandje bij en gunden mijn ploegmaats me toch een overwinning in mijn laatste match. (lacht) De ploeg had zelfs een speech voorbereid en zoals de traditie het wil kreeg ik ook het befaamde T-shirt van de ‘kiekefretters’. Het is met de nodige emoties en ook wel met spijt in het hart dat ik afscheid neem van onze vriendenbende. In de Poperingse sporthal zal ik wel nog veel terug te vinden zijn. Ik gaf al mijn woord aan nieuwe coach Jan Nagels om als het nodig is hulpcoach van de ploeg te zijn. De aard van het beestje inderdaad”, lacht Judith Van Criekinge.

Tijd inhalen

Na een volleyballoopbaan van 24 jaar is het voor Judith Van Criekinge welletjes geweest. “Er kruipt enorm veel tijd en engagement in het volleybal, en nu is het echt wel tijd voor iets anders. Mijn vriend Tom D’Hooghe stopte vorig seizoen al bij Roepovo Poperinge en nu is het dus mijn beurt. Mij vervelen zal ik zeker niet doen, we zijn in Poperinge aan het bouwen en ik heb op veel vlakken nog tijd in te halen. Het sporten zeg ik trouwens zeker niet vaarwel, tennis is ook een passie van mij. Het interclubseizoen bij TC Eclips staat alweer voor de deur, competitief blijf ik dus zeker!”

Band voor het leven

Een hoogtepunt kiezen uit haar lange carrière als volleybalster is voor Judith Van Criekinge niet evident. “Er waren heel veel momenten om te koesteren. Dat ik in mijn beginjaren nog gecoacht werd door Marc Van Criekinge en Greet Mus, niet toevallig mijn ouders, was al heel speciaal. (lacht) Ook de accenten die Greet Mus, Wim Cardon, Dries Sergier en Jaime Piazzetta legden hebben me veel bijgebracht. Hét hoogtepunt was misschien wel de titel die we vorig seizoen pakten in Promo 2, al komt de bekerfinale van dit seizoen dicht in de buurt. Wat ik het meeste zal missen is ongetwijfeld de sfeer binnen de ploeg. Als je al zo lang drie keer per week samen bent schept dat een band voor het leven. Ik zal komend seizoen veel aan de zijlijn te vinden zijn maar dat zal niet hetzelfde gevoel zijn. Ik ben deze mooie club in elk geval enorm dankbaar voor de mooie en onvergetelijke jaren.” (TV)