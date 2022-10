Judith Van Criekinge (Beaphar Poperinge A): “Iedereen steeg boven zichzelf uit in stuntzege”

De A-ploeg van Beaphar Poperinge heeft de overstap naar Promo 1 bijzonder goed verteerd. Dat werd nogmaals onderstreept met een 1-3-overwinning tegen titelfavoriet DV Waregem. Judith Van Criekinge blikt met veel vertrouwen vooruit naar de derby tegen Sportiva Langemark.

Met een negen op twaalf deelt de promovendus de leidersplaats in Promo 1. De overwinning bij DV Waregem van vorig weekend leverde een onverwachte nieuwe driepunter op. “Waregem heeft uitgesproken titelambities en dat maakt onze stuntzege nog zoveel mooier. Maar maak nu van ons geen kanshebber voor de titel, hoor”, lacht sterkhouder Judith Van Criekinge. “Wel leverden we een complete prestatie af. Onze receptie kwam perfect wat het voor mij als passeur een heel stuk gemakkelijker maakte. Iedereen steeg boven zichzelf uit en dat laat het beste verhopen naar de volgende matchen toe.”

Rode lantaarn

Vrijdagavond staat Beaphar in eigen zaal tegenover Sportiva Langemark, de voorlopige rode lantaarn. Maar van onderschatting is bij Judith Van Criekinge hoegenaamd geen sprake. “Wij pakten vorig seizoen de titel in een reeks met Sportiva Langemark. We wonnen weliswaar de twee onderlinge confrontaties maar ik herinner me dat we stevig weerwerk kregen van Sportiva. Het klassement geeft volgens mij een vertekend beeld. Langemark kende een bijzonder moeilijk programma in de competitiestart.”

De 28-jarige Judith Van Criekinge is al een tiental jaar vaste waarde in de A-ploeg van Beaphar Poperinge en is bijzonder opgetogen om weer in de hoogste reeks van het provinciale volleybal uit te komen.

Rustig seizoen

“Na de degradatie naar Promo 2 was het voor ons belangrijk om zo snel mogelijk weer de stap naar eerste te zetten. Vorig seizoen werden we kampioen en het is mooi dat we nu op dat elan lijken door te stomen. We konden onze kern samenhouden en met Lisa Vallaeys, die terugkeert na een sabbatjaar, en Ruth Denayer, die overkomt van Vlamvo, hebben we ons nog kunnen versterken. Komt daarbij nog Hanne Salomé die de stap van onze B-ploeg zet. We kunnen stellen dat we gewapend zijn om een mooi seizoen te spelen. Onze ambities blijven wel ongewijzigd, een rustig seizoen zonder degradatiezorgen is en blijft het doel.” (TVI)

Vrijdag 14 oktober om 21 uur: Beaphar Poperinge A – Sportiva Langemark A.