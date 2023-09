Josip Josipovic: “Ploeg pikt accenten die ik leg goed op”

De 54-jarige Josip Josipovic stelt de ervaring die hij als coach op topniveau opdeed vanaf dit seizoen ten dienste van de dames van VT Diksmuide. “De charmes van het volleybal op lager niveau spreken mij meer en meer aan”

Josip Josipovic komt over van VT Lendelede en deed in het verleden al ervaring op bij onder meer Doskom Moorslede, Hermes Oostende en VKt Torhout. De Kroaat verdiende zelfs zijn strepen op het allerhoogste niveau, als speler bij Knack Roeselare en als coach bij PNV Waasland. “Hoe ouder ik word, hoe meer ik de charmes van de lokale sport kan appreciëren”, verrast de nieuwe coach van VT Diksmuide. “Uiteraard speelt ook de combinatie met mijn job en mijn privéleven een rol. In elk geval ben ik heel blij met de keuze die ik gemaakt heb. Ik heb hier een ploeg aangetroffen met kwaliteit én ervaring. Bovendien zijn we in staat om snel te spelen met veel variatie op aanvallend vlak en laat dat nu net één van mijn stokpaardjes zijn.”

Dat de dames van VT Diksmuide in deze reeks zeker een rol van betekenis kunnen spelen werd duidelijk in de openingsmatch tegen de C-ploeg van Bevo Roeselare. Komend weekend wacht in de eerste thuismatch van het seizoen een topaffiche tegen Vlamvo B. “In de eerste set hadden we de nodige problemen met het jonge geweld van Bevo maar nadien zie je dat onze kwaliteiten boven komen drijven en we niet meer in de problemen komen”, blikt Josip Josipovic tevreden terug op zijn eerste competitiematch met de Diksmuidelingen. “Tegen Vlamvo zullen we zaterdag evenwel van bij de eerste opslag op de afspraak moeten zijn.”

“Waar we in deze reeks kunnen uitkomen, is op dit moment natuurlijk nog moeilijk in te schatten. We gaan in elke wedstrijd uit van onze eigen kwaliteiten en hoeven geen enkele tegenstander te vrezen. De ploeg pikt de accenten die ik wil leggen overduidelijk heel goed op en er is bovendien nog de nodige ruimte voor progressie.”

Zaterdag 23 september om 20.30 uur: VT Diksmuide A – Vlamvo Vlamertinge B.