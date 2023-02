Jop Vercruysse (Balti Kortrijk Spurs) kijkt reikhalzend vooruit: “We hebben het nog in eigen handen”

Dit weekend staat de topper tussen Knack Roeselare B en Balti Kortrijk Spurs A op de kalender, de nummers drie en twee. Vorig weekend was de ploeg van sterkhouder Jop Vercruysse niet opgewassen tegen VT Marke-Webis (N1) voor de beker van West-Vlaanderen Nationaal.

“We hebben eigenlijk nooit aanspraak kunnen maken op meer dan de 0-3-score”, vertelt de naar Gent uitgeweken Torhoutenaar. “Uiteindelijk slaagden we er in set 2 in om 23 punten te maken. We kwamen tegenover een ploeg te staan van een ander niveau die sneller en correcter acteerde. We hadden nooit het gevoel iets te kunnen rapen, daar zijn we realistisch in. Maar we gaan dit zeker niet negatief bekijken. We zouden veel meer tegen ploegen van dit niveau moeten spelen om zelf nog beter te worden. Jammer genoeg botsten we vorig seizoen op Torhout die sterker was, waardoor we tweede eindigden. Het doel is nu kampioen spelen en de stap naar Liga B ze zetten.”

Daarvoor moet Jop met zijn ploeg alvast de winst pakken tegen Knack Roeselare, dat ook wil stijgen. “In de heenronde pakten we met 3-0-cijfers uit. Dit is nu een andere wedstrijd. We zullen vanaf het begin bij de les moeten zijn. Het is een goed geheel met vinnige spelers waar we vlot van wonnen. In dat opzicht is er geen signaal waaruit blijkt dat we nu ook niet kunnen zegevieren. We zetten nu een reeks neer van zeven zeges op een rij, maar het is belangrijk dat verder te zetten, willen we ons doel bereiken.”

“Bij aanvang van deze campagne verloren we enkele wedstrijden, niet geheel onlogisch, want met enkele nieuwe spelers en coach was het even zoeken. Nu loopt het alvast goed. Ik kijk reikhalzend uit naar het vervolg van het seizoen waarin we ons geen misstap meer kunnen veroorloven. In Nationale 2 zijn er twee reeksen waarin enkel de twee kampioenen naar Liga B promoveren. We doen in ieder geval nog mee voor de prijzen, we hebben het zelfs nog in eigen handen. Als ploeg zijn we nog aan het groeien, en als we blijven werken moet dit mogelijk zijn.”

Advies

Jop is bezig aan een sterk seizoen. Hij kwam twee jaar geleden naar Kortrijk met een doel. “Het draait inderdaad wel goed. Ik tekende een overeenkomst voor drie jaar om mee te helpen vorm geven aan dit project. Het is een ambitieuze club waarin Dominique Baeyens een adviserende rol speelt in de clubwerking.”

“Ook op training deelt hij in overleg met de coach zijn advies. Voor de groep zou het een zegen zijn, mochten we overgaan. Maar dan moeten we als ploeg fysiek stappen zetten en de snelheid van handelen moet nog de hoogte in”, aldus Jop Vercruysse, die zijn volleybalcarrière begon bij Rembert Torhout. Vervolgens passeerden Zele, Par-Ky Menen (liga A), VC Bellaing/Porte du Hainaut (Fr) en Volley Club Michelet Halluin (Fr) de revue.

Zaterdag 11 februari om 20 uur: Knack Roeselare B – Balti Kortrijk Spurs A