Jongerenteams Hermes Oostende klaar voor het nieuwe seizoen: “Jeugdwerking is de hoeksteen”

Na de open clubdag van vorig weekend richten de meeste teams van Hermes Oostende zich nu op de competitie, die er heel binnenkort aankomt. Sommige ploegen hebben al toernooien en bekerwedstrijden gespeeld. De club blijft het vizier op de jeugd houden. Met onder meer het initiatief Move2volley én dit motto: “Wij zijn een vereniging die niemand uitsluit.”

De ligaploeg komt pas op zaterdag 22 oktober voor de eerste keer in actie, maar alle provinciale ploegen en jeugdteams beginnen een week eerder aan de competitie.

“De jeugdwerking is de hoeksteen van onze club”, zegt Birger Despodt, coach van de provinciale U17 en het team dat in Promo 1 uitkomt. “We zijn fier dat we met elf ploegen in competitie aantreden. We zijn een vereniging die niemand uitsluit en alle speelsters kansen biedt op het niveau dat ze aankunnen. Met mijn jeugdploeg zal ik dit jaar tijdens de schoolvakanties spelen in de Champions League. Dat is een competitie in toernooivorm, waaraan de beste jeugdploegen van Vlaanderen deelnemen. Voor mijn meisjes is dat een ideale kans om zich te meten met andere topspeelsters van hun leeftijd.”

Van vijf tot zeven

“We zijn als club ook heel blij dat we nog altijd jonge kinderen kunnen motiveren om te leren volleyballen. Met ons initiatief Move2volley kunnen jongens en meisjes van vijf tot zeven jaar kennismaken met volleybal. Meer dan twintig kinderen hebben hierop ingetekend. Het klinkt misschien wat vreemd, maar je moet voldoende jonge kinderen hebben die willen leren volleyballen om op termijn enkele talentvolle speelsters over te houden”, aldus Despodt.

Samenwerking

Secretaris en jeugdverantwoordelijke Mireille Rahoens treedt de ervaren coach volmondig bij. “Het aanbod aan mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voor de jeugd is gigantisch, maar we blijven ons inzetten om jonge kinderen warm te maken voor deze sport. Volleybal is een heel technische sport en daarom is het belangrijk dat er op jonge leeftijd gestart wordt met het aanleren van de basistechnieken. Move2volley is in deze optiek een schitterend initiatief. We hebben in juni ook al gratis lessen aangeboden aan geïnteresseerde kinderen. Verder werken we samen met de sportdienst van de stad. We bieden sportinitiatie aan in scholen en ondersteunen sportkampen in verschillende vakantieperioden.”

“Het is belangrijk dat onze speelsters plezier beleven aan hun sport”, aldus Rahoens. “Onze zomerstage eind augustus was in dat opzicht een voltreffer. Al onze teams, vanaf U15 tot en met de senioren, verbleven een heel weekend samen om te trainen en plezier te maken. We zijn klaar voor een hopelijk heel succesvol seizoen met alle onze ploegen.” (PDC)