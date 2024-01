Jonge ploeg van Katjes Ieper B op zoek naar eerste punten

Volleybalclub Katjes Ieper treedt dit seizoen met haar B-ploeg aan in Promo 4A. Vorig weekend bleken de dames van Vosta Staden B een maatje te groot. Het jonge Ieperse team kon in deze competitie nog geen punten sprokkelen, maar hoopt daar binnenkort toch verandering in te brengen. De voorbije weken werd al regelmatig goed samenspel getoond. Misschien kan dat zondag wel iets opleveren op bezoek bij Volley Heuvelland B, dat op de tiende plaats staat. Boven van links naar rechts: coach Dieter Dumolin, Masiel Favian, Sonja Van Damme, Fréderique Wyckaert en Emma Verhulst. Onder van links naar rechts: Flore Vandevelde, Eloise Parmentier en Angely Curiel Luna. (foto EF)

Zondag 28 januari om 16 uur: Volley Heuvelland B – Katjes Ieper B.