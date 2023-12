Joelle Geysen: “Kerdavo groeit nog als ploeg”

Derdenationaler Kerdavo Avelgem neemt het voor de West-Vlaamse beker nationaal op tegen Bevo Beobank Roeselare A uit eerste nationale.

De revelatie bij de blauw-zwarten is Joelle Geysen. De 20-jarige Brugse is bezig aan haar eerste jaar bij Kerdavo. “Het was tijd voor iets nieuws”, opent de studente idea and innovation, die overkomt van Brugge.

“Ik plaatste me op volleytransfers en waagde de stap naar Kerdavo. Hier kwam ik 0bij een heel toffe ploeg terecht. Door omstandigheden kreeg ik meteen de gelegenheid me te tonen en die kans greep ik. Ik ben dan ook heel blij met de weg die ik aan het afleggen ben. Het begon met invalbeurten, maar door de blessure van Sofie Depluverez mocht ik starten. Ik denk dat coach Bart Dewilde in mij gelooft. Dankzij hem en de ploeg heb ik veel vertrouwen. Dit niveau bereikte ik nooit eerder. Ik ben hier dan ook in een ploeg terecht gekomen die heel ervaren is. Ik mag dus best tevreden zijn.”

Te wisselvallig

Kerdavo verloor ondanks een degelijke prestatie vorig weekend van Mevoc Meerbeke met 0-3 (23/25, 16/25, 23/25). “Met deze redelijk nieuwe ploeg zijn we nog altijd aan het groeien naar een hoger niveau”, gaat Joelle verder. “We lieten al heel wat mooie dingen zien, maar soms is het nog te wisselvallig. Het is een proces als nieuwkomer in de reeks. Tegen Meerbeke zat er misschien wel meer in. Op die wedstrijd mogen we trots zijn.”

“Dit weekend kruisen we voor de beker de degens met Bevo Roeselare A. Een beker zit altijd vol verrassingen. Als we met dezelfde mentaliteit spelen zit er misschien wel een stunt in. We spelen in eigen huis, dat voordeel valt op zich mee. We zullen opnieuw kunnen rekenen op onze schare trouwe supporters.”

“Ons doel is echter nu blijven groeien als team en ons in de middenmoot nestelen. Ik heb mij in ieder geval mijn overstap nog niet beklaagd”, besluit Joelle Gheysen. (ELD)