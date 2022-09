Jeugdtalenten Knack verkassen naar andere topploegen: “Het doet ergens wel pijn, anderzijds zijn we trots”

Knack Roeselare B won in nationale 2A overtuigend de eerste competitiewedstrijd bij Zedelgem in drie sets. Zaterdag speelt het zijn eerste thuiswedstrijd tegen Doornik. De verwachtingen liggen hoog, want algemeen directeur Dirk Specenier wil zo rap mogelijk met de ploeg naar eerste nationale.

“De reden daarvoor is de logica zelve, met de tweede ploeg de kloof met de Liga-ploeg zo klein mogelijk maken om de eigen talenten alle kansen te bieden door te stoten naar het hoofdteam”, vat de directeur samen. “Ik was present op de wedstrijd in Zedelgem en zag dat het goed was. Met de promotie van de C-ploeg als kampioen naar derde nationale kunnen wij die spelers overigens ook al een sterkere competitie aanbieden.”

Jeugdspelers

“Onze jeugdwerking staat kwalitatief op een bijzonder hoog niveau, in het tussenseizoen werden de diverse teams herschikt volgens de progressie die de jeugdspelers maakten. Wij hebben ook nog de D-ploeg in Promo 2, vooral samengesteld uit nog maar 15- en 16-jarigen. Het is de algemene doelstelling binnen de jeugdwerking om elke speler afzonderlijk te laten spelen op zijn hoogste niveau.”

Het is evenwel niet evident om zomaar door te stromen naar de A-ploeg. “Daarvoor moet het complete plaatje kloppen en daarin spelen heel wat factoren mee. Zoals de eigen ambitie van de speler, de studies en de algemene attitude. Dat het wel kan werd bewezen door een Mathijs Desmet en een Sander Depovere. Ook Josse Devarrewaere combineert de B-ploeg met het topvolleybal zo vaak het kan. En het aankomende talent Jasper Maerten beleefde deze zomer de voorbereiding met de Liga-ploeg mee. Vorige seizoen maakten drie van onze spelers deel uit van een nationale jeugdploeg en momenteel volgen met Ponseele, Lips en Verhamme drie van onze jeugdspelers de Topsportschool in Vilvoorde.”

Wie weet zien wij die spelers op termijn nog in Knacktrui aantreden

Meer geduld

Niet alle talenten blijven evenwel bij Roeselare, want zij komen in het vizier bij de andere West-Vlaamse toppers. Zo was het plan om het B-team te versterken met Emiel Delrue, Yaro Verhoye en Basil Dermaux van de C-ploeg die kampioen speelde in Promo 1. Eerstgenoemden verkasten evenwel naar Marke/Webis (eerste nationale), Dermaux, die zelfs internationaal werd bij de Red Dragons, trok naar Decospan Menen.

Frustrerend, Dirk Specenier? Of speelt het financiële een rol in hun keuze? “Het doet ergens wel pijn dat dit trio verkaste. Ik hoop alvast dat niet het financiële aspect de doorslag gaf in hun keuze, maar wel de sportieve opties. Voor die ploegen is het gemakkelijker die spelers een basisstek te beloven. Het ambetante is dat die talenten bij ons wel meer geduld moeten hebben vooraleer die overstap naar de topploeg kan gemaakt worden. Anderzijds zijn wij trots dat onze spelers gewild zijn. Het is een bevestiging van de hoge kwaliteit van onze jeugdwerking. En wie weet zien wij diezelfde spelers op termijn nog in Knacktrui aantreden”, rondt Dirk Specenier af.

Zaterdag 24 september om 20 uur: Knack Roeselare B – Skill Volley Club Tournai.