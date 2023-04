Jeugdig Mevo Ledegem maakt na één seizoen rentree in Promo 3: Karakter en een klik met de coach

Mevo Ledegem heeft vorige week zaterdag met een vlotte 3-0-zege tegen Komen zijn leidersplaats omgezet in de titel in Promo 4A. Met nog één wedstrijd te spelen kon het jonge collectief uit de bol gaan met de supporters. “Wij kunnen met vertrouwen de uitdaging van Promo 3 aangaan.”

Daarmee werd het moeilijke vorige seizoen zonder overwinning in Promo 3 gedecideerd in de vergeethoek geveegd.

Mevo was na het door de coronapandemie voortijdig stopgezette seizoen 2019-2020 vanuit de laagste damesreeks naar Promo 3 gepromoveerd. Het daaropvolgende seizoen werd echter wegens corona helemaal geannuleerd, en daardoor haakten diverse speelsters af.

Vorig seizoen moest dus uit de eigen jeugdwerking geput worden om een senioresploeg te vormen. De enige doelstelling was het behoud verzekeren. Dat lukte niet – de toenmalige trainer gooide zelfs voortijdig de handdoek in de ring. André Baelen, vader van twee speelsters en ooit zelf een begenadigd volleyballer bij Menen en Doskom Moorslede, ontfermde zich over de ploeg. Hij vond dat er heel wat potentieel in de groep zat en werd bereid gevonden om dit seizoen de ploeg te begeleiden. Met de bedoeling meteen voor de titel te gaan?

“Zeker niet”, zegt Baelen. “Het was vooral de bedoeling om de groep weer vertrouwen te geven via enkele overwinningen, en daardoor de speelsters weer spelvreugde bij te brengen. Dat er heel wat karakter in de groep stak, had ik al gezien bij de overname: hoewel er geen enkele keer gewonnen werd, was de trainingsijver groot.”

“Ik wilde bij de start van het seizoen geen prognose formuleren, want ik kende het niveau van Promo 4 niet echt. Nu, wij openden overtuigend tegen Moorsele B, haalden bellewinst bij Moorsele A – dat wel promotieambities had uitgesproken – en wonnen daarna twee keer in vier sets. Uiteindelijk volgden dan enkele overwinningen in drie sets, en de ambiance kon niet meer stuk.”

één nederlaag

De overtuigende 3-0-zege tegen Komen van vorige zaterdag was de veertiende zege in drie sets. Drie keer werd de winst in een vijfsetter behaald en evenveel keer werd met 3-1 gewonnen. De enige nederlaag viel eind januari te noteren, thuis tegen de Daiselse buren. “Toen was er wel even onzekerheid. Maar de knop werd rap weer omgedraaid en de titel kwam niet meer in het gedrang. Wij kunnen alvast met vertrouwen voor volgend seizoen de uitdaging van Promo 3 aangaan. De kern blijft dezelfde en ik zie nog progressiemogelijkheden.”

En dus heeft Baelen beslist om door te gaan als trainer-coach. Zijn team bestond dit seizoen uit Anse Baelde, Marie-Julie en Sieta Baelen, Esther Bekaert, Giselle Debruyne, Sofie Deblauwe, Tessa Vandoorne, Luna Dewachter, Margaux Mahieu, Sem Naert, Zoë Scheirlynck, Chloë Vandenbroucke, Maaite Vanpoucke, Laura Verschoren en Auke Delie. (Rik Bekaert)