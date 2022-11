Jeugd Rembert Torhout bijzonder succesvol aan seizoen begonnen: “Goede sfeer in de ploeg is het allerbelangrijkste”

Rembert Torhout is een club die al vele jaren bekend staat voor zijn uitstekende jeugdwerking. Zowel op nationaal als op provinciaal niveau resulteert deze kwaltiteitsvolle opleiding van jonge spelers ook dit seizoen in heel mooie resultaten.

“In de provinciale jeugdreeksen staan we in elke leeftijdscategorie aan de leiding en hebben we nog geen enkele wedstrijd verloren”, vertelt jeugdcoördinator Peter Debruyne enthousiast. “Toch loop ik met deze resultaten niet al te hoog op, want het niveau van de provinciale competitie is niet echt denderend. Dat komt in grote mate omdat de jeugdwerking voor de jongens in de meeste clubs onvoldoende sterk is uitgebouwd.”

Tijdens de herfstvakantie vond de Champions League voor jeugdploegen plaats en deze competitie vindt Peter Debruyne veel relevanter om de waarde van de jeugdteams in te schatten. “Aan deze competitie nemen de beste Vlaamse clubs deel met hun sterkste ploegen. We behoorden in elke leeftijdscategorie tot de beste acht teams van het kwalificatietornooi, waardoor we ons kwalificeerden voor de ‘manches’, wat zoveel betekent als de hoofdtabel van het tornooi.

Bij de U13 en U15 werden we laureaat en in de andere leeftijdsgroepen werden we tweede of derde. Al onze ploegen stonden op het podium en dat is uniek. De meeste deelnemende clubs zijn al lang tevreden als ze met één ploeg de finale bereiken.”

“Al onze ploegen stonden op het podium en dat is uniek”

Het succes van de jeugdopleiding bij Rembert is moeilijk te achterhalen, maar de jeugdcoördinator benadrukt dat een goede sfeer binnen elke ploeg het belangrijkste is. “We proberen zoveel mogelijk op jonge leeftijd onze spelertjes te recruteren. Het is belangrijk om de volleybalmicrobe door te geven aan jonge kinderen. Uiteraard willen we dat elke speler een zo hoog mogelijk niveau bereikt, maar iedereen krijgt voldoende kansen. Daarenboven halen we nooit beloftevolle spelers weg bij een andere club om een ploeg te versterken. Resultaten behalen is heel leuk en motiverend, maar tevreden spelers en ouders zijn het allerbelangrijkste.”

Goed trainen

“Goed en veel trainen is ook een belangrijke factor om succes te boeken”, gaat Peter Debruyne verder. “Daarvoor zijn goede en gemotiveerde trainers nodig en die zijn niet gemakkelijk te vinden. Zelf sta ik gemiddeld twaalf uur per week op een volleybalveld om training te geven. Ik ben niet snel tevreden, maar we zijn dit seizoen heel goed gestart. De sfeer is bijzonder goed in onze verschillende ploegen en ik zie heel veel geëngageerde ouders. Dat maakt me echt gelukkig.”

(PD)