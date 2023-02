Jessie Landuyt bezig aan laatste maanden bij Volley Heuvelland: “Kijk met veel voldoening terug op het afgelegde parcours”

Na twee weekends zonder competitievolleybal maken de dames van Volley Heuvelland zich op voor de derby tegen Katjes Ieper. De 25-jarige Jessie Landuyt is bezig aan haar laatste maanden als actief volleybalster en wil vooral in schoonheid afscheid nemen.

De derby tegen Katjes Ieper is voor Volley Heuvelland een uitgelezen kans om de eerste overwinning in de terugronde te boeken en de examenstress die bij heel wat speelsters heerste van zich af te smashen. “Liefst twaalf van onze vijftien kernspeelsters zaten in volle examenperiode, waardoor de match van vorig weekend uitgesteld werd”, legt sterkhouder Jessie Landuyt uit.

Extra dosis motivatie

“Ik kan me dus inbeelden dat ons jong geweld staat te popelen om er zaterdag in de derby tegen Katjes Ieper weer vol in te vliegen. In de heenronde klopten we de Katjes in eigen zaal vrij vlot met 3-0, en ook zaterdag gaan we vol voor een nieuwe driepunter. Zulke matchen tegen toch enkele bekende gezichten geven altijd een extra dosis motivatie. Voor ons ook een kans om in ons debuutseizoen in Promo 3 nog enkele plekjes op te schuiven in de stand. De doelstelling was in de eerste plaats om ons in deze reeks te handhaven. Nu we stevig in de middenmoot van het klassement staan mag dat eigenlijk niet meer fout lopen.”

Afscheid

Jessie Landuyt is met haar 25 jaar de senior van de ploeg. De combinatie met haar job als zelfstandig kinderpsychologe maakt dat de Heuvellandse het volleybal op het einde van het seizoen noodgedwongen vaarwel moet zeggen. “Het is met veel spijt in het hart, maar de combinatie met mijn job is niet langer haalbaar. Wel kan ik met veel voldoening terugkijken op het parcours dat wij hier met de voltallige club hebben afgelegd. Niet alleen zijn wij er in geslaagd om de promotie naar derde af te dwingen, er is nu ook een tweede ploeg in Promo 4. Ik zal het volleybalhoofdstuk dus met een goed gevoel kunnen afsluiten.” (TVI)

Zaterdag 4 februari om 17.30 uur: Katjes Ieper – Volley Heuvelland.