Jelle Nagels: “Stap naar Liga A zetten zou niet goed zijn”

Vorig weekend boekte VT Marke-Webis Wevelgem in eerste nationale zijn 14de zege van het seizoen. Dit weekend staat het West-Vlaamse onderonsje met Rembert Torhout op de kalender.

Marke-Webis kende weinig moeite met Volley Noorderkempen. Het werd 3-1 (25-23, 31-33, 25-19, 25-13). “We moesten het stellen zonder Thomas Vandenberghe en mijn broer Joren”, vertelt Jelle Nagels. “Nadat we de eerste set binnenrijfden, lieten we onze tegenstander iets te veel terug komen in set 2. Ze pakten die set maar daarna zetten we de puntjes op de i.”

Onvoorspelbaar

“Dit weekend moeten we opnieuw vol aan de bak tegen Rembert Torhout. Het is altijd speciaal om in hun kleinere zaal te spelen. Enkele jongens van bij ons wonen daar wat toch extra pigment heeft. Ondertussen kennen we elkaar dan ook door en door. Thuis kunnen ze met hun opposite vlot uit de hoek komen. Ze zijn onvoorspelbaar waardoor we extra op ons hoede moeten zijn.”

“Wij recupereerden Lars Maddens, die enkel aantreedt indien nodig. We strijden nog steeds voor de titel en de beker. Die titel pakken zou de derde op een rij zijn. Het zou een beetje met gemengde gevoelens zijn. Niemand in de reeks maakt aanstalten om over te gaan. Kampioen worden is voor ons een moeilijk gegeven omdat we dan móéten stijgen. Daar zijn al gesprekken over geweest met de bond.”

Hemiksem

“Sportief gezien willen we iedere wedstrijd nog winnen, maar de stap naar Liga A zetten zou niet goed zijn. Zover is het natuurlijk nog niet. Als Hemiksem-Schelle zijn twee inhaalwedstrijden wint staan zij eerste. Wij moeten volgende maand naar daar en op de laatste speeldag trekken we naar Vamos Stekene dat evenveel punten telt als wij. Er komen dus nog leuke wedstrijden aan. Wij hoeven geen kampioen te worden”, aldus Jelle Nagels. (ELD)

Zaterdag 15 februari om 20.30 uur: Rembert Torhout – VT Marke-Webis Wevelgem