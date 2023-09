Jean-Luc Wouts is sinds dit seizoen coach bij Katjes Ieper A

Na de 2-3-nederlaag op de openingsspeeldag gaat Katjes Ieper A zaterdag in Zwevegem op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. Coach Jean-Luc Wouts maakte samen met enkele jonge talenten de overstap van de B-ploeg.

De Ieperlingen leden een nipte 2-3-nederlaag in de thuismatch tegen Kerdavo Avelgem. Coach Jean-Luc Wouts was niettemin tevreden met het niveau dat zijn fel vernieuwde ploeg haalde. “De automatismen waren natuurlijk nog wat stroef, maar dat is logisch gezien de nieuwkomers en ook de positiewissels die ik heb doorgevoerd”, geeft de 51-jarige Jean-Luc Wouts aan. “Niet evident voor de speelsters, maar ik merk dat zij de knop heel vlot hebben omgedraaid. Dat siert de positieve mentaliteit die binnen de groep leeft. Nu is het zaak om op training hard te werken zodat de speelsters hun nieuwe positie zo snel mogelijk eigen kunnen maken. In Zwevegem hopen we zaterdag al een nieuwe stap vooruit te zetten en de drie punten mee naar Ieper te nemen.”

De Katjes namen eind vorig seizoen afscheid van enkele ervaren sterkhouders en ook van coach Annelies Glorie. Naar een nieuwe coach was het evenwel niet lang zoeken. De 51-jarige Jean-Luc Wouts twijfelde niet en zet met veel goesting de stap naar de A-ploeg. “De ambitie om hier de A-ploeg te trainen was bij mij al langer aanwezig, we kwamen dus heel vlot tot een akkoord. Dat ik de jonge speelsters van onze B-ploeg al door en door ken, is ook een groot voordeel. Dat zij nog niet klaar zijn voor een basisplaats in deze reeks, was ingecalculeerd. Aan hen om op training te bewijzen dat ze voldoende progressie kunnen boeken om in de ploeg te geraken. Mijn accenten liggen vooral op de teamspirit en de samenhorigheid, en op dat vlak kan ik alvast niet klagen. We willen beter doen dan vorig seizoen en vooral de onnodige stress van de degradatiestrijd vermijden. Een plaats in de brede middenmoot is ons doel.” (TVI)

Zaterdag 23 september om 20 uur: Davoz Zwevegem A – Katjes Ieper.