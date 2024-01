Janne Deleu met nationale volleybalploeg U18 naar EK: “Met hecht team dat almaar groeit”

De Belgian Young Yellow Tigers U18 hebben zich vorige week in eigen land gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap, dat deze zomer plaatsvindt. Janne Deleu (16) uit Oostende is dolblij dat ze dit als speelster heeft mogen beleven. “Er zit zoveel potentieel in deze groep.”

Het eerste EK-kwalificatietornooi had plaats in Herentals. De nationale volleybaldames U18 waren er in de groepsfase sterker dan Nederland, Portugal en Spanje. In de halve finale werd met 3-1 gewonnen tegen Duitsland en zondagavond in de finale ging regerend Europees kampioen Italië voor de bijl (3-1).

“Dit lag niet binnen onze verwachtingen, maar we zijn dolgelukkig. Als een hecht team zijn we gegroeid en zijn we altijd maar beter beginnen spelen”, vindt Janne Deleu, die samen met zes andere West-Vlaamse meisjes deel uitmaakt van die nationale U18. “We kennen elkaar. De groep is zo goed als dezelfde die vorig jaar het EK U17 speelde. De tegenstanders werden alsmaar moeilijker, dus moesten we meer van onszelf laten zien. En in eigen land. Dat maakt het nog mooier. De tribunes zaten afgeladen vol met Belgische fans.”

De eerste plaats was goed voor een rechtstreeks deelname aan het EK van begin juli in Griekenland en nog een bijkomend land. “We hoeven dus niet meer stil te staan bij het tweede kwalificatietornooi. We kunnen onze nationale trainingsmomenten nu al afstemmen op het EK, dat in twee poules in twee landen wordt gespeeld.”

Janne is tevreden met de speelmomenten die ze kreeg. “Er is sowieso een basisploeg. Ik heb de eerste vier wedstrijden geregeld mogen invallen. In de finale zijn de meisjes blijven staan. Wij leefden vol enthousiasme met hen mee. We vormen een team van veertien speelsters. We hebben dit verwezenlijkt als groep.”

Janne wil bij Bevo Beobank Roeselare (eerste nationale) op clubniveau gestaag groeien en ervaring opdoen. Daarnaast traint ze twee keer per week bij de Roeselaarse ligaploeg Bevo Rekkenshop. (ACR)