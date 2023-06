Janne Deleu is een Belgian Young Yellow Tiger: “Hoop op deelname aan EK U17”

Volleybalspeelster Janne Deleu is een van de vele provinciegenoten die meehielpen aan de kwalificatie van de Belgian Young Yellow Tigers voor deelname aan het EK U17 komende zomer. “Begin dit jaar vertelde ik nog aan wie het horen wilde dat ik hoopte ooit bij de nationale ploeg te kunnen spelen. Vorige maand vernam ik mijn selectie voor dit EK. Van een aangename verrassing gesproken.”

De Young Yellow Tigers speelden in april een kwalificatietornooi voor het EK U17. De meisjes werkten een ijzersterk tornooi af en plaatsten zich rechtstreeks voor het EK met zestien landen, van 11 tot en met 23 juli in Servië en Hongarije. De meisjes, onder leiding van Raf Vekemans, kwalificeerden zich in Kosovo zonder setverlies tegen Oekraïne, Estland en het gastland. Bij de Belgische speelsters was West-Vlaanderen sterk vertegenwoordigd: Mila Vlahovic (Beernem), Tea Radovic (Roeselare), Liese Verhelst als dochter van de bekende volleybalspeler Wouter Verhelst (Torhout), Lune Hoste (Zwevezele), Flore Maes (Zwevegem), Auke Vanassche (Avelgem) en Janne Deleu (Oostende).

Naar Bevo Roeselare

Janne (15) fungeert als een receptie-hoekspeelster en kreeg het volleybal met de paplepel mee van haar ouders Kristof Deleu en Joke Maertens. Ze begon haar carrière bij Hermes Oostende en verdedigde de kleuren tot aan de U15. Daarna trok ze voor twee seizoenen naar VT Brugge, in vierde provinciale B. Een speciaal jaar, de ploeg onder leiding van trainer/coach Jan Nagels kon zonder enig setverlies de kampioenstitel grijpen. Afgelopen seizoen speelde Janne bij VT Diksmuide in eerste provinciale. Komend seizoen wordt het Bevo Roeselare. “Ik voel dat de tijd rijp is om me te meten met de speelsters in de hogere reeksen”, vertelt ze. Haar twee jaar oudere zus Lieze volgde vanaf VT Brugge hetzelfde parcours. Zij start volgend schooljaar met een opleiding aan de universiteit van Gent en kiest voor VT Bredene (tweede provinciale) als nieuwe club. Dat immers ook de club waar hun oudere broer Seppe (19) actief is.

Het gaat snel voor Janne. Ondanks het feit dat ze nog geen competitie-ervaring heeft op het niveau van een nationale damesreeks maakt ze straks misschien wel deel uit van de Belgische groep op het EK. De Oostendse zette de voorbije maanden grote stappen. In februari dit jaar stelde haar trainer Jan Nagels aan Fien Callens (sportief eindverantwoordelijke Young Yellow Tigers) voor om Janne te laten proeven van training samen met de nationale U17. Dat kon tijdens de krokusvakantie met een selectie van 23 meisjes. Tijdens de paasvakantie werd na een schifting verder getraind met 18 speelsters. Na de eerste week vielen er opnieuw twee speelsters af. De laatste dag van de trainingsstage kreeg Janne te horen dat ze de week nadien mee mocht afreizen naar Kosovo om de Belgische kleuren te vertegenwoordigen.

Athena Oostende

“We weten dat Janne getalenteerd is,” zegt haar vader Kristof, “De nationale ploeg heeft haar opgemerkt, net als de trainers van de topsportschool in Vilvoorde. Al sinds het eerste middelbaar krijgt ze jaarlijks de kans om in die opleiding in te stappen.” Op dat aanbod gaat Janne in samenspraak met haar familie niet in. Ze verkiest de thuisomgeving boven een internaat. Janne volgt de richting Latijn bij Athena Oostende campus Pegasus. “De school is heel gericht op sport en trekt op die manier veel studenten aan die op hoog niveau competitief bezig zijn”, vult haar moeder aan.

Het is momenteel nog niet zeker dat Janne ook opgenomen wordt in de EK-selectie. De definitieve namen worden begin juli bekendgemaakt. Janne zit ondertussen wel al opnieuw in de preselectie van 19. Vijf speelsters zullen uiteindelijk de reis niet maken. “We zien wel. De groepssfeer zit goed en de meiden steunen elkaar op training. Ik leer ongelooflijk veel bij”, besluit Janne Deleu. (ACR)