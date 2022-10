Jan Nagels is hoofdcoach van VT Diksmuide: “Mooie uitdaging bij de ploeg waar ik een thuisgevoel heb”

De 63-jarige Jan Nagels is dit seizoen de nieuwe hoofdcoach bij de dames van VT Diksmuide. Een onbekend gezicht is hij allerminst. De Diksmuideling had vorig seizoen al de U15 onder zijn hoede en ook dit jaar is hij nog jeugdtrainer bij VT Diksmuide.

Een drukke agenda voor Jan Nagels die overkomt van VT Brugge, waar hij drie seizoenen aan het hoofd stond van de seniorenploeg. Dit seizoen gaat de Diksmuideling de uitdaging aan bij de dames van VT Diksmuide in Promo 1, maar neemt ook nog de U17 onder zijn hoede. “Dat ik hier heel wat bekende gezichten heb getroffen is een understatement. Een groot deel van de A-ploeg heb ik nog getraind in de jeugdploegen”, lacht Jan Nagels.

Koelbloediger worden

“Ik ben ook coach van de U17 wat ik als een bijzonder groot voordeel zie. Zo heb ik een perfect zicht op de jeugdspeelsters die klaar zijn om de stap naar de eerste ploeg te zetten. Als zij op training en in wedstrijden kunnen proeven van dat hoger niveau komt dat hun evolutie als volleybalster alleen maar ten goede. Mijn keuze om terug voltijds bij Diksmuide te komen coachen was voor mij dan ook heel evident. Na drie jaar VT Brugge was ik toe aan een nieuwe uitdaging, en waar kun je die beter vinden dan bij de ploeg waar je een echt thuisgevoel hebt.”

VT Diksmuide maakte een moeilijk seizoen door maar lijkt onder leiding van Jan Nagels een nieuwe drive gevonden te hebben. “Over onze competitiestart kan ik niet klagen maar het is wel duidelijk dat we onszelf nog te weinig beloond hebben. We weten waar we aan moeten werken. We moeten nog veel koelbloediger worden. Onze degelijke competitiestart bewijst wel dat we over het potentieel beschikken om een stevige middenmoter in deze reeks te zijn. Vorig seizoen bengelde de ploeg nog een groot stuk van het seizoen onderaan het klassement, dat mag en zal nu niet het geval zijn. Ik leg vooral het accent op een solide organisatie met duidelijke afspraken.” Komende zaterdag staat VT Diksmuide tegenover Sportiva Langemark, Jan Nagels treft met Judy Parmentier een bekend gezicht. “Judy is één van mijn animatrices bij wzc Dunecluze. Op cadeaus moet ik alvast niet rekenen, want ik hoor dat het volledige ergoteam voor Sportiva komt supporteren.” (lacht) (TVI)

Zaterdag 8 oktober om 20.30 uur: VT Diksmuide – Sportiva Langemark.