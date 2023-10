Jan Lessens: “We kijken uit naar de komende weken”

Na de tweede plaats van vorig seizoen hopen de mannen van VT Diksmuide ook dit seizoen weer hoge ogen te gooien in de hoogste provinciale reeks. Onder impuls van nieuwe coach Jan Lessens openden de Diksmuidelingen de competitie alvast met een zes op negen.

Op de eerste speeldag was een gehavend VT Diksmuide niet opgewassen tegen het jonge geweld van Rembert Torhout. Sindsdien werden twee overwinningen op rij geboekt. Dat vraagt om een vervolg in de eerste thuismatch van het seizoen. “Na een sterke voorbereiding kenden we wat pech met blessures op cruciale posities. Maar nu we nagenoeg weer compleet zijn, merk je dat ons niveau heel snel in stijgende lijn gaat”, duidt nieuwe coach Jan Lessens. “Middenman Dwight Delanghe verkeert in uitstekende doen en daar heeft de volledige ploeg baat bij. Het is nu vooral zaak om ons vormpeil nog verder op te krikken en zaterdag in onze eerste thuismatch van het seizoen een nieuwe driepunter te pakken. In het vooruitzicht van ons zware programma van de komende weken zou een negen op twaalf alvast een ferme opsteker zijn.”

Nieuwe uitdaging

De 51-jarige Jan Lessens maakt de overstap van Knack Roeselare, waar de Klerkenaar de jonge D-ploeg onder zijn hoede had. “Ik ben lange tijd jeugdcoach geweest, ook bij Diksmuide trouwens, en ben bijzonder blij met de nieuwe uitdaging die ik hier vind. Er is een mooie mix van jong talent met ervaren spelers die hoog willen mikken in deze reeks.”

Voldoende gewapend

“Deze ploeg is voldoende gewapend om voor de top drie te gaan. Aanvallend hebben we heel wat opties, en de accenten die ik op ons verdedigend blok leg, worden goed opgepikt. Niettegenstaande we nog stabieler en constanter voor de dag moeten komen, kijken we met veel vertrouwen en honger uit naar de toppers van de komende weken.” (TV)

Zaterdag 7 oktober om 20.30 uur: VT Diksmuide A Citivo Gits A