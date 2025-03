Izegems Volley Team maakt zich op voor derby in Ingelmunster

In Promo 2 wordt het een uiterst spannende strijd om de titel tussen Izegem, Menen en Lendelede. Volgende week treffen de Izegemnaren grootste titelkandidaat Menen, maar eerst trekken ze richting Ingelmunster voor de derby.

“Bij aanvang van het seizoen was de doelstelling om mee te strijden voor de titel. Hier moeten we niet flauw over doen. We wisten op voorhand dat de grootste tegenstanders Menen en de jonkies van Lendelede zouden zijn”, opent de 24-jarige middenman Raoul Deblaere uit Izegem. “We zijn dan ook zeer blij dat we vier speeldagen voor het einde deze ambitie nog steeds kunnen koesteren. Alles is mogelijk, zowel Lendelede als Menen zijn twee zeer sterke ploegen die enorm aan ons gewaagd zijn.”

Familieclub

Zaterdag is er de derby tegen Ingelmunster, dat normaal gezien geen probleem mag vormen voor de Izegemnaren. “Ingelmunster is een zeer sterke ploeg en daarnaast ook een zeer hechte familieclub”, weet Raoul. “Je voelt dat dit team voor elkaar door het vuur gaat. Bij ons is dit ook het geval, vandaar dat de derby steeds voor vuurwerk zorgt. Een verplaatsing naar Ingelmunster is altijd lastig. Vorig jaar verloren we er zelf onze match met 1-3. We onderschatten onze buren dus zeker en vast niet. We wonnen de heenmatch wel met 3-0, maar hebben toch alles uit de kast moeten halen. Het belooft dus spannend te worden.”

Zowel Izegem als Ingelmunster zijn een sterke groep vrienden. Twee mooie clubs die naast het veld goed overeenkomen. “Op het veld is het natuurlijk altijd spannend. Voor ons is het ook een match van ‘moeten’. Wij kunnen het ons niet permitteren om punten te laten liggen. Voor Ingelmunster moet niets. Zij zullen bevrijd kunnen spelen. Er zal dus zeker spanning aanwezig zijn. We willen altijd winnen tegen een sterke ploeg als Ingelmunster. Ik begrijp eerlijk gezegd ook niet zo goed waarom ze niet hoger in het klassement staan, waarschijnlijk door heel wat blessureleed. Tegen ons als buren kunnen ze altijd net iets meer.” (RV)

Zaterdag 8 maart om 20 uur: Smashing Ingelmunster – Izegems Volley Team.