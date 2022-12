IVT wil opmars van Lendelede stoppen: “Erop gebrand om te winnen”

De heren van Izegems Volley Team ontvangen zaterdag de buren uit Lendelede. De twee ploegen kennen elkaar van vorig seizoen en promoveerden beide naar tweede provinciale. De Izegemnaren zijn erop gebrand om de goede flow van Lendelede te doorbreken.

“Wij zijn enorm tevreden om weer te mogen aantreden in twee provinciale, de reeks waar we thuishoren”, opent de 21-jarige middenman Raoul Deblaere uit Izegem. “We begonnen goed aan het seizoen, maar lieten jammer genoeg al heel wat onnodige punten liggen door blessures en afwezigheden binnen onze ploeg. We missen vooral onze passeur die uit is met een duimblessure. Als we het hele seizoen voltallig zouden geweest zijn, zie ik ons zeker meestrijden voor de top drie. Lendelede is minder goed begonnen aan het seizoen, waarschijnlijk ook door wat blessureleed. Maar de laatste matchen hebben ze heel wat gewonnen. We zijn dus erg op onze hoede voor deze jonge, sterke ploeg, maar toch zijn we erop gebrand om deze match te winnen. Sinds midden november hebben we een nieuwe trainer: Peter Roesem. Onze vorige trainer Dragan Radovic stopt na twee mooie seizoenen als hoofdcoach om persoonlijke redenen. We zijn hem ook heel dankbaar. Peter is er meteen ingevlogen en is heel enthousiast. De spelers kijken naar hem op en iedereen voelt een vibe van positiviteit met hem als trainer. Technisch is Peter een sterke trainer, wat ten goede komt voor de jongere spelers in onze groep. We moeten zeker durven top drie te ambiëren, ondanks enkele verliezende wedstrijden die we al gehad hebben. Als mijn goede vriend Louis (passeur) terug is, kunnen we zeker van iedereen winnen.” (RV)

Zaterdag 10 december om 20.30 uur: IVT – VT Lendelede.