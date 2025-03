IVT moet vol aan de bak tegen Menen

In Promo 2 neemt Izegems Volley Team het zaterdag op tegen leider Menen. De Izegemnaren hebben de titel niet in eigen handen en moeten de volle buit pakken tegen Menen om nog kans te maken.

“De match tegen Menen is het laatste onderlinge duel binnen de top 3. Lendelede verloor enkele speeldagen geleden tegen Menen met 3-1. We zijn dus zeker op onze hoede want Menen is een heel sterk team”, opent de 24-jarige middenman Raoul Deblaere uit Izegem.

“Zij blijven favoriet voor de titel aangezien we zelfs bij winst er niet over springen. De druk ligt bij ons. De heenronde verloren we nipt met 2-3, ondanks een 2-0 voorsprong. Ik ben er zeker van dat het een gelijk opgaande match zal worden. Maar met een 2-3 overwinning hebben wij niet genoeg, dus we moeten voluit gaan om de drie punten te pakken en zullen dit ook doen.”

Deze match kan voor Menen wel de titel beslissen.

“Ondanks het heel sterke team, gaan we er vol voor. Op basis van de heenronde zijn we zeker niet kansloos, integendeel. Het kan alle kanten uit. We kunnen enkel genoegen nemen met een driepunter. Natuurlijk moeten we de speeldagen erna ook nog op bezoek bij Zedelgem, ook een lastige tegenstander. Ik schat de kansen van Menen sowieso hoger in dan die van ons voor de titel. Natuurlijk kan Lendelede ook nog de lachende derde worden, al lijkt die kans wel klein.”

“We zijn erg benieuwd hoeveel ploegen er zullen promoveren. Indien we volgend jaar in promo 1 zouden terechtkomen, zullen we zeker hier en daar nog wat versterking kunnen gebruiken. Het is nooit slecht om enkele jonge of ervaren talenten aan te trekken. Twee tot drie nieuwe spelers zou voor mij wel een must zijn om volgend jaar mee te kunnen draaien in Promo 1. Wel hebben we een heel sterke pas, opposite, midden- en hoekspelers die het verschil kunnen maken. Versterking en kernverbreding zijn natuurlijk altijd welkom”, besluit Raoul. (RV)

Zaterdag 22 maart om 18 uur: Volley Team Menen B – Izegems Volley Team.