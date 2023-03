IVT-Middelkerke is topper in Promo 3B: “Al bewezen dat we kunnen stunten”

In Promo 3 B nemen de dames van IVT het op tegen rechtstreekse concurrent Middelkerke. Het Izegems Volley Team kan niet meer meedingen voor de titel, maar kan wel nog een plekje opschuiven in het klassement.

“De reeks waarvan we dit seizoen deel uitmaken bestaat uit veel ploegen die we niet echt kenden. Het was dus in de eerste ronde telkens afwachten hoe elke wedstrijd ging verlopen”, zegt de 22-jarige middenaanvaller Hanne Seynaeve uit Ledegem, die haar laatste jaar farmaceutische wetenschappen volgt aan de UGent. “Dat we nu zo hoog staan, is een heel aangenaam resultaat.”

“Intense wedstrijd”

“Dit weekend staat de topper tegen Middelkerke op het programma. Ik verwacht een heel intense wedstrijd. In de eerste ronde verloren we tegen hen, wat de drang om te winnen voor ons nu natuurlijk nog groter maakt. Het zou een mooie kers op de taart van ons seizoen zijn. Voor Middelkerke is deze match ook heel belangrijk voor hun plaats in het klassement, dus ook zij zullen zeker met vechtlust naar Izegem afzakken.”

Thuisvoordeel

“Het zal sowieso geen gemakkelijke wedstrijd worden, maar ik denk dat we een goede kans maken om te winnen als we ons beste spel kunnen brengen. Ook hebben wij nu het thuisvoordeel en zijn al onze supporters opgetrommeld. Voor veel speelsters zal de match waarschijnlijk met stress gepaard gaan, maar we wonnen eerder al overtuigend tegen leider Bissegem, dus dat we kunnen stunten tegen hoger geplaatste ploegen hebben we al bewezen.”

“Kampioen spelen zit er voor ons jammer genoeg niet meer in, maar we zullen in de laatste wedstrijden nog vechten voor de drie punten om misschien nog een plekje te stijgen in het eindklassement.” (RV)