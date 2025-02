IVT maakt zich op voor topper tegen leider Tielt

In Promo 3B staan de dames van IVT, die vorig seizoen nog in Promo 2 uitkwamen, tweede. Zaterdag maken ze de verplaatsing naar leider Tievolley Tielt dat zeven punten meer telt en een gespeelde wedstrijd minder. De prioriteit ligt bij het behouden van die tweede plaats. “Een tweede plaats in Promo 3 is zeker niet slecht”, opent de 30-jarige setter Laura Pruvoost uit Izegem. “Zeker aangezien we in het tweede deel toch wat te kampen hadden met examens en blessures is dit een heel goed resultaat. Gelukkig konden we in deze periode een beroep doen op onze U17 provinciaal. Zij hebben ons erdoor geholpen.”

Bij aanvang van het seizoen was de doelstelling bij IVT ook wel om in de top drie te eindigen. “Aangezien we toch van Promo 2 komen, moesten we niet voor minder gaan dit seizoen.” De tegenstander van volgende week is leider Tievolley Tielt. Vorige keer verloor IVT er op verplaatsing met 3-2. “Het zal weer spannend worden”, verwacht Laura. “Wij zullen alvast ons best doen om punten te pakken tegen de eerste in de ranking. Het zal zeker niet gemakkelijk zijn. We zullen ook niet met onze volledig ploeg aanwezig zijn wegens blessures en andere redenen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet voor winst gaan.”

Toch zijn de kansen relatief laag om met de punten naar huis te keren volgens Laura. “Tielt staat 7 punten voor met een match minder gespeeld. Ze zouden het toch heel sterk moeten verprutsen om die kloof te laten gaan. We gaan nu voor behoud van onze tweede plaats.”

Laatste seizoen

Voor Laura wordt dit seizoen het laatste tussen de lijnen dat ze hopelijk met die tweede plaats zal kunnen afsluiten. “Het team waar we nu mee spelen zou zeker promo 2 aankunnen. Het is natuurlijk afhankelijk wie er nog verder speelt en wie er bij komt. Voor mij stopt het na dit seizoen, maar ik zal alles nog vanaf de supporterstribune blijven meevolgen”, besluit Laura. (RV)

Zaterdag 22 februari om 16 uur: Tievolley Tielt C – Izegems Volley Team A.