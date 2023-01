IVT B wacht moeilijke wedstrijd tegen Tielt B: “We kunnen op elkaar vertrouwen”

De dames van Izegems Volley Team B kennen een goed seizoen in Promo 4 C waarin nog heel wat mogelijk is. Toch beseffen ze dat het niveau hoger zal moeten als ze komend weekend kans willen maken tegen een sterk Tievolley B.

“We hebben de match tegen Wivo Wingene vlot gewonnen”, opent de 19-jarige receptiehoek Parès Eghermanne uit Rumbeke die haar tweede jaar bachelor ergotherapie volgt. “Maar het was zeker niet onze beste match. Wingene is een goed georganiseerde ploeg waarbij we moeilijk tot onmiddellijk scoren kwamen. Maar we konden wel druk zetten met onze opslag waar we het verschil hebben gemaakt.”

“We gaan ons niveau een heel stuk mogen verhogen als we kans willen maken tegen Tielt B. Zeker aanvallend zullen we beter ons best moeten doen. We verwachten een moeilijke match. We proberen het beter te doen dan de match in de heenronde, waar we zeker niet op niveau hebben gespeeld, maar Tielt wel sterk voor de dag kwam.”

“We zitten in een moeilijke reeks met ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. We zijn zeker tevreden met de resultaten die we al behaald hebben. Ook zijn we een relatief jonge ploeg, dus er zijn zeker dingen waar we nog in kunnen groeien.”

“Zo hoog mogelijk scoren in het klassement is natuurlijk waar iedereen naar streeft. Er zijn nog heel veel mogelijkheden. We blijven realistisch en blijven spelen zoals we bezig zijn. Vooral de sfeer in de ploeg is iets waar ik persoonlijk echt trots op ben. We zijn een ploeg die heel dicht bij elkaar staat en we kunnen op elkaar vertrouwen, wat belangrijk is op en naast het veld. Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen en we blijven trainen om onze fouten eruit te halen.”

Parès komt recent terug uit een enkelblessure. Ook receptiehoek Jade Windels is terug na een rugblessure.

(RV)