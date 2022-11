Iris Bassens en Vlamvo B treffen Beaphar A: “Alles op alles zetten om te stunten in de derby”

Met een kwalificatie voor de volgende ronde van de beker van West-Vlaanderen op zak kijkt kapitein Iris Bassens met vertrouwen uit naar de derby tegen leider Beaphar Poperinge. Een vlotte overwinning op bezoek bij VT Gullegem in de beker van West-Vlaanderen.

Als generale repetitie op de derby tegen leider Beaphar Poperinge een mooie opsteker voor Iris Bassens en co. “In de eerste set hebben we er zelf wat mee gerammeld, we waren totaal niet op de afspraak”, klinkt kapitein Iris Bassens streng voor haar ploeg. “We hebben het wat te gemakkelijk opgevat. Gelukkig konden we onze foutenlast vanaf set twee beperken en haalden we weer ons niveau. Uiteindelijk bekeren we relatief vlot een ronde verder en ook de volgende match tegen De Haan, dat een reeks lager uitkomt, opent perspectieven. Een mooie extra, maar onze focus ligt toch vooral op de competitie.”

Concurrentie

In die competitie staat Vlamvo B voor misschien wel de mooiste thuismatch van het seizoen. Beaphar Poperinge komt als leider op bezoek in de Vlamertingse Sporthal. “Altijd een match met een extra dimensie waar we hard naar uitkijken. Beaphar lijkt dit seizoen één van dé te kloppen ploegen te zijn. Ze hebben hun basisploeg samengehouden en zijn blijkbaar nog sterker geworden. We kennen hen natuurlijk heel goed, vorig seizoen kwamen we allebei in Promo 2 uit. Beaphar komt als favoriet aan de opslag, maar wij zullen er alles aan doen om de punten thuis te houden en voor een stuntje te zorgen. Tegen VT Diksmuide, toch ook één van de topploegen in onze reeks, verloren we heel nipt met 3-2. Misschien wel een teken dat er ook tegen Beaphar iets mogelijk is. In eigen zaal kunnen we met de steun van de supporters bovendien altijd iets meer.” De 26-jarige Iris Bassens is al een vijftal jaar de kapitein bij de B-ploeg van Vlamvo Vlamertinge. “Dit seizoen kwamen er enkele jonge speelsters over van onze C-ploeg en dat houdt iedereen wel scherp. De onderlinge concurrentie is groot wat maakt dat iedereen moet vechten om in de basisploeg te komen. In vergelijking met de seizoenstart hebben we al veel progressie geboekt en komen we stilaan op toerental. Dat belooft voor de derby van zaterdagavond.” (TVI)

Zaterdag 12 november om 19.30 uur: Vlamvo Vlamertinge B – Beaphar Poperinge A.