Internationaal tornooi Volley de Haan aan 48ste editie toe: “Ideaal weekend om te verbroederen”

Het wordt zaterdag en zondag weer razend druk in de omgeving van Sportpark Haneveld in De Haan. Niet minder dan 65 volleybalteams nemen immers deel aan de 48ste editie van het Internationaal Volleybaltornooi in de kustgemeente.

“Eigenlijk had dit het 49ste tornooi moeten zijn. In 2020 zorgde het coronavirus er jammer genoeg voor dat we ons jaarlijks tornooi niet mochten organiseren”, opent voorzitter Eric Van den Broucke. “Alles begon vijftig jaar geleden. Toenmalig voorzitter Raymond Pottier woonde een tornooi bij in Assenede en vond het een goed idee om ook zo’n sportief evenement te organiseren in De Haan. De eerste edities vonden plaats in het zeepreventorium en waren een groot succes. Daarna weken we uit naar de Rijksschool in de Kardinaal Mercierlaan. De deelnemers logeerden in klaslokalen en alle wedstrijden vonden buiten plaats. Ooit namen 240 ploegen deel aan het tornooi. Zoiets zouden we nu om allerlei redenen niet meer kunnen of mogen organiseren.”

Voor enkele ploegen is het tornooi in De Haan een ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen. “We verwelkomen dit jaar opnieuw verschillende teams uit de nationale reeksen. Bevo Roeselare, VKt Torhout A, Rembert Torhout en Volley Bredene zijn opnieuw van de partij. De meeste andere ploegen zien ons tornooi als een teambuildingsweekend. Vooral de fuiven op vrijdag- en zaterdagavond zijn ideale momenten om te verbroederen. Ook onze Schotse vrienden zijn terug van de partij. Die komen hoofdzakelijk voor de ambiance en het lekkere Belgische bier”, aldus Van den Broucke.

De voorzitter en enkele trouwe medewerkers hebben de voorbije weken bijzonder hard gewerkt om het tornooi vlekkeloos te laten verlopen.

Ooit namen 240 ploegen deel aan het tornooi, nu is dat compleet ondenkbaar

Hulp

“Er komt heel wat bij kijken om alles organisatorisch tijdig rond te krijgen. Onze secretaris Koen Desendere verzet bergen werk en is echt onmisbaar. Gelukkig kan ik ook rekenen op de Sportdienst van de gemeente en de hulp van een grote groep vrijwilligers. We moeten er dit jaar ook rekening mee houden dat het broeiend heet wordt. We voorzien een grote tent om te schuilen en plaatsen wellicht ook een dispenser met zonnebrandolie.”

“Ik zal zondagavond wellicht niet in slaap moeten gewiegd worden”, glimlacht Eric Van den Broucke. “Ik hoop dat alles vlot mag verlopen en dat we gespaard blijven van ongelukken of incidenten. Eigenlijk verloopt het tornooi al vele jaren vlekkeloos. Ik ben de buren ook heel dankbaar voor hun begrip, want wellicht zal er zal komend weekend iets meer lawaai zijn in hun achtertuin.” (PDC)