Intense jeugdwerking vormt de basis bij VC Dentergem

Met een huidige vijfde plaats in Promo 3B ziet de directe toekomst van VC Dentergem er positief uit. Waarmee de doorstart die de ploeg vorig jaar in Promo 4 nam met de promotie als tweede geklasseerde meteen succesvol was.

“De basis van dat succes is onze sterke jeugdwerking”, opent secretaris Wendy Snauwaert. Zij kan best als illustrerend exponent dienen van de manier waarop het volleybal in Dentergem bedreven wordt. “Ik begon als 12-jarige volleybal te spelen bij Dentergem”, opent Wendy haar verhaal.

“Ik doorliep de diverse jeugdcategorieën en stootte door naar de eerste ploeg. In totaal was ik zowat 20 seizoenen actief volleyballer. Ik werd hier ondertussen bestuurslid en secretaris. Dat bleef ik ook nadat ik de volleysloffen aan de wilgen hing.”

Er werd al jaren recreatief volleybal gespeeld toen bij toenmalig voorzitter Dirk Deketelaere en secretaris Chantal Ledoux het verlangen groeide om ook in competitie uit te komen met een volleybalploeg. Er werd in 1995 dan ook aangesloten bij het West-Vlaams Volleybalverbond.

“Er werd wel vanuit de basis, de jeugd gestart”, zegt Wendy. “Het seizoen 1995-1996 werd één jeugdploeg in competitie gebracht. Geleidelijk aan groeide het aantal speelsters en dat waren hoofdzakelijk meisjes uit Dentergem. In 1997 werd er voor de eerste keer als voorbereiding op het nieuwe seizoen een volleybalkamp georganiseerd in Oudenaarde.”

“Een eerste sportief succes werd genoteerd in 1999 toen de C-jeugd met maar één verliespartij kampioen speelde. Als B-jeugd zorgde diezelfde groep een seizoen later voor een herhaling. Dat was dan de laatste stap naar een volgende mijlpaal in de geschiedenis van de club met het in competitie brengen van een seniorsploeg in derde provinciale, toen de laagste reeks.”

Blijvende aandacht

Die seniores groeiden door naar de hoogste provinciale reeks met bijna uitsluitend eigen opgeleide jongeren. “Maar ondertussen was en is er wel blijvende aandacht voor de jeugd. Dit seizoen komen wij uit met een competitieploeg U17, twee ploegen U15 en evenveel teams U13. In voorbereiding op die U13 hebben wij een groep U11 die onderlinge matchen afwerkt. De toekomst is verzekerd”, besluit Wendy.

(RBD)