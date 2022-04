Inne Doom (Volley Heuvelland) is lid van een echte volleyfamilie: “Ooit samen met mijn twee zussen spelen zou mooi zijn”

In de titelstrijd bij Promo 4A moesten de dames van Volley Heuvelland enkele weken geleden de rol lossen. De tweede plaats kan hen echter niet meer ontsnappen. “We zijn volledig klaar om een stap hogerop te zetten”, vindt ook libero Inne Doom.

Davo Wevelgem is onbedreigd op weg naar de titel, maar even opmerkelijk is de knappe tweede plaats van de jonge ploeg van Volley Heuvelland. “In de eerste ronde hadden we nog het gevoel dat we de titel konden pakken, maar na de nederlaag in de terugronde tegen leider Davo Wevelgem hebben we ons volledig op de tweede plaats gefocust”, klinkt het bij de 18-jarige Inne Doom. “Wel hebben we getoond dat we met onze ploeg klaar zijn om de stap naar Promo 3 te zetten, en willen dat zaterdag tegen VT Gullegem nog eens extra in de verf zetten. Als we volgend seizoen tegen sterkere tegenstanders uitkomen, zal dat ons helpen om nog beter te worden. Ik heb alvast het gevoel dat er nog heel wat progressiemarge is.”

Beste positie

In haar derde seizoen bij de A-ploeg lijkt de talentvolle Inne Doom haar beste positie gevonden te hebben. “Onder coach Wim Vercruysse speel ik als libero en die positie ligt mij eigenlijk wel heel goed. Ik kan me nu volledig focussen op mijn verdedigende rol, wat ook wel mijn sterkste punt is. Ik was in het verleden ook receptiehoek, middenspeelster en passeur, ik heb het hele rijtje afgelopen.” (lacht)

Inne Doom, die in De Klijte woont, geeft ook training aan de allerkleinsten bij Volley Heuvelland, waar niet toevallig ook haar tweelingbroers René en Rémi hun eerste stappen in het volleybal zetten. “Daarnaast volleyballen ook mijn zussen Frauke (U17) en Elke (U13) bij onze club. Door het leeftijdsverschil wordt het niet gemakkelijk, maar ik hoop ooit wel met mijn zussen samen in de ploeg te spelen”, besluit Inne die volgend seizoen haar hogere studies aanvat en het coachen even opzij zal schuiven. (TVI)

Zaterdag 16 april om 19 uur: VT Gullegem C – Volley Heuvelland.