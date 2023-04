In 2002 gaven deze Knack Volley-mannen al het goede voorbeeld door deTop Teams Cup te winnen

In 2002 won Knack Volley Roeselare de Top Teams Cup, zeg maar de voorloper van de CEV Cup. Met heel wat namen die nog bekend in de oren klinken, klaarden ze toen in Polen de klus.

1/7 © Bart Vandenbroucke/VDB VDB 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 1/7 © Bart Vandenbroucke/VDB VDB 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 © Bart Vandenbroucke/VDB VDB

In Roeselare dacht men toen een prestatie geleverd te hebben, die allicht niet meer voor herhaling vatbaar zou zijn. Maar 21 jaar later kunnen de stoutste dromen van de Knack-fans werkelijkheid worden.

Meer zelfs, de huidige CEV Cup mag allicht sportief nog wat hoger ingeschat worden omdat ook Italiaanse topploegen als Modena en Piacenza daar nu in uitkomen. Twee ploegen die Knack op de knieën zal gekregen hebben, als ze straks daadwerkelijk de CEV Cup in de trofeeënkast mogen bijzetten.

Ongetwijfeld zullen de coryfeeën van toen in de zaal of voor de buis zitten om hun opvolgers aan te moedigen. (foto’s VDB)