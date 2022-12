T1 Knack Volley Roeselare Steven Vanmedegael wordt ook bondscoach Slovakije

Knack-coach Steven Vanmedegael slaat zijn vleugels internationaal uit en wordt bondscoach van het Slovaakse nationaal volleybalteam. Die nieuwe functie combineert hij met die van Knack-coach.

Steven Vanmedegael is aan zijn negende seizoen Knack Volley toe waarvan vijf als assistent van Emile Rousseaux en nu zijn vierde campagne als hoofdcoach. Die nieuwe uitdaging pakt Vanmedegael aan vanaf mei 2023 wanneer hij de plaats zal innemen van huidig bondscoach Marek Kardos. Op de Europese ranking bekleedt Slovakije momenteel de 22ste plaats, op de FIVB-ranking vinden wij Slovakije terug op de 44ste stek. Een bekende naam uit het Slovaakse volleybal is Filip Gavenda, verleden seizoen door Knack als hoofdaanvaller aangetrokken maar de die door een slepende blessure niet aan spelen toe kwam. De Knack-supporters herinneren zich anderzijds zeker nog Frantisek Ogurcak die twee seizoenen onder coach Baeyens nog de dienst bij Knack uitmaakte.

Daarmee slaat de ambitieuze Knack-coach zijn vleugels internationaal uit. Vorig jaar waren er al contacten met andere nationale teams. “Dit is een leuke uitdaging”, reageert Steven Vanmedegael. “Vorig jaar leidden de besprekingen met andere nationale ploegen niet tot een overeenkomst aar dit was een deftig voorstel. Dit project lijkt mij een ideale gelegenheid om mij als bondscoach op de internationale volleybalscene te begeven. De besprekingen werden in alle transparantie met het Knack-bestuur, dat vanaf de eerste contacten op de hoogte was, gevoerd. Mijn overeenkomst met Knack loopt trouwnes nog tot eind seizoen 2023-2024 en ik zal beide functies tot dan combineren. In de winterperiode is er Knack Volley, in de zomermaanden kan ik als bondscoach ervaring opdoen bij Slovakije.” (RB)