Historisch: Mehoni op weg naar Promo 3

Met 1 puntje verschil moest Mehoni Zuienkerke de titel laten aan Hermes Oostende C in promo 4. De wedstrijd zelf werd gewonnen met 3-2 door Zuienkerke, maar Oostende had net genoeg aan het luttele puntje dat ze sprokkelden door deze nederlaag. De zege betekent wel dat Mehoni aanspraak kan maken op promotie als beste tweede.

De bitterste tranen kwamen misschien wel van middenaanvalster Emmylou Talloen (18) die een dijk van een wedstrijd speelde en Mehoni eigenhandig door set twee en drie loodste. “Het waren echt tranen voor de gemiste kans op de titel”, lacht ze achteraf. “Iedereen was diep ontgoocheld, want we stonden 2-1 voor en hadden een driepuntenkloofje in set vier. Iedereen was ervan overtuigd dat het bijna binnen was, maar dan kwamen daar die onbegrijpelijke beslissingen van de scheidsrechter en weg was die set. Het gaf ons het gevoel dat het niet eerlijk was en dat deed ons nog het meest pijn.” Uiteindelijk won Mehoni dan wel de belle en mochten ze twee punten bijschrijven in het klassement. Door die overwinning komt de promotie naar Promo 3 heel dichtbij. Het reglement stipuleert dat bij meerdere reeksen op hetzelfde niveau de gelijkgerangschikten geklasseerd worden volgens puntencoëfficiënt. Dit betekent dat het aantal behaalde punten gedeeld wordt door het aantal gespeelde wedstrijden. Voor Mehoni betekent dit dat ze een coëfficiënt van 2,59 behalen, net na Dentergem in Promo 4 B die 2,6 behaalt.

U17-ploeg

“De kans is groot, maar nog niet helemaal zeker”, stelt ze. “Blijkbaar zullen er twee mogen promoveren, maar dat is ons nog niet officieel meegedeeld. Hopelijk zijn we erbij, want Promo 3 wordt opnieuw een uitdaging voor ons. Vanaf volgend seizoen komt er een U17-ploeg bij. Eenmaal per week gaan we samen trainen en worden sommigen bij ons ingepast. Het wordt dus opnieuw een stapje hoger en daar doen we het toch voor.”

Persoonlijke ambitie

Over haar persoonlijke ambitie kan Emmylou nog niet veel kwijt. “Ik zit nu in mijn laatste jaar ASO en trek volgend schooljaar waarschijnlijk naar Gent voor bio-ingenieur. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid wel invloed hebben op mijn volleybal. We trainen altijd op vrijdag en dat zal wel geen probleem zijn, maar over de woensdagtrainingen kan ik niet veel vertellen. Dat zien we dan wel als we zover zijn”, besluit ze. (GD)