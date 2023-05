Het rapport van Decospan Menen: wisselvallig seizoen, maar wel Europees ticket

Ondanks het debuut van Decospan Menen in de Champions League en de eerste bekerfinale in het Sportpaleis zal het seizoen 2022-2023 niet onder de noemer memorabel gecatalogeerd worden. Daarvoor presteerden de troepen van Frank Depestele te wisselvallig. De bedroevende play-offs kregen wel een happy end in de barrages waarin Menen toch nog ten koste van Aalst een Europees ticket kon grijpen.

Toch zullen de supporters misschien vooral de bekerfinale onthouden. De tweede uit de clubgeschiedenis, de eerste in het Sportpaleis voor meer dan 10.000 toeschouwers. Ondanks de zware 3-0-nederlaag tegen Knack werd het van begin tot eind een volleybalfeest. Toch scheelde het niet veel of Decospan – wat een erbarmelijk seizoensbegin met zelfs de rode lantaarn als dieptepunt – had de eerste ronde niet overleefd. Met de hakken over de sloot volleybalde het zich alsnog voorbij Guibertin (3-2-thuiswinst) naar de bekerdroom. De Champions League werd een calvarietocht met zes opeenvolgende 3-0-nederlagen.

“We hebben toch veel opgestoken van die campagne en het heeft ons als ploeg sterker gemaakt”, maakte Jelle Sinnesael zich achteraf sterk.

“Maar we moeten toegeven dat de vibes in het team afgelopen seizoen een stuk minder waren dan het jaar voorheen toen we zowel op als naast het parket een topploeg hadden.”

Afscheid Sinnesael

Sinnesael heeft uiteraard gelijk. De barometer is de Meense vipbar die merkelijk minder overuren draaide dan het seizoen ervoor. Eén uitzondering: het vaarwel van Jelle Sinnesael eind april. Voor familie, vrienden, (ex-)ploegmaats en fans hét mooiste volleymoment van 2023. Grote Meneer Sinnesael kreeg het droomafscheid dat hij verdiende. Logisch – maar daarom niet minder schitterend – dat het clubicoon volgend jaar als T2 mee de sportieve lijnen mag uitzetten bij de club van zijn hart.

Het wordt hoe dan ook een overgangsjaar voor de club die van de Vauban verhuist naar Rekkem tijdens de verbouwingen. Sportief lijkt Menen (met toptransfers als Dukic en Vandecaveye) gewapend voor een stevig seizoen. Maar of het in Rekkem ook allemaal even plezant wordt, is nog maar de vraag. Dat Decospan maar snel het parochiezaaltje mag inruilen voor de gezellige, moderne volleybaltempel. Alleen daar zal de Meense hel pas echt kunnen branden.