Het nieuwe Venus Oostkamp maakt een herstart: “Middenmoot zou prachtig zijn”

Enkele jaren geleden verdween Venus Oostkamp plotseling van de radar met zijn seniorenteam in de toenmalige vierde provinciale. De ploeg viel uiteen en de speelsters zochten hun soelaas bij andere teams.

Maar de club bleef niet bij de pakken zitten en bouwde verder zijn jeugdwerking uit met als resultaat een veelvoud aan kampioenen bij de U17 en jonger. Dit seizoen komen ze weer aan de oppervlakte met een nieuw team en dit onder de leiding van coach Kristof Van Den Bossche (42). “Ik trek met een zeer gemotiveerde ploeg ten strijde”, lacht hij breeduit. “Maar we zijn nog piepjong. Ik beschik slechts over één speelster die ooit in promo 4 speelde. Al de rest komt uit de U17 of jonger. Het is dus allemaal nog nieuw voor deze ploeg, maar de leergierigheid is groot. Dat we matchen zullen verliezen staat buiten kijf, maar als alle neuzen in dezelfde richting wijzen, kunnen we misschien zorgen voor een paar uitschieters. Daarom mogen we pas een eerste rapport opmaken ergens eind dit jaar in december.”

Leergierig

“Tijdens de voorbereidingswedstrijden heb ik toch enkele mooie dingen gezien”, gaat hij verder. “De bekermatch tegen Beveren-Leie, een ploeg uit Promo 3, verloren we weliswaar met 3-0, maar ei zo na snoepten we ze een setje af. Het werd uiteindelijk 28-30. Maar het is duidelijk dat het op dit bescheiden niveau toch nog altijd iets sneller en iets hoger gaat dan bij de jeugd. Het zal vooral zaak zijn om de kopjes hoog te houden, zeker als het eens iets minder gaat. Maar zoals ik al zei, de groep is gemotiveerd en leergierig. Het komt wel goed”, besluit hij. Voor de punten voor Oostkamp zal de meest ervaren hoekaanvalster Femke Stragier (21), ex-Davolo Loppem, moeten zorgen. “We hebben toch al een vijftal tornooien en wedstrijden achter de rug met wisselend succes, maar ik zie het goedkomen”, stelt ze. “Als ik mijn ploeg moet omschrijven dan zijn er twee kenmerken die altijd terugkomen; levendig en energiek, maar natuurlijk ook onervaren en leergierig. Winst of verlies zal soms heel dicht op elkaar liggen, maar als we verdienstelijk spelen en toch de boot ingaan, dan kan ik daarmee leven. Strijdend ten onder gaan is geen schande. Misschien moeten de allerjongsten nog leren verliezen, maar dat zien we later wel.”

Top vijf

Ambitieus is deze studente jeugdcriminologie in Antwerpen wel. “Persoonlijk mik ik op een topvijfplaats”, stelt ze onomwonden. “Maar dat zal misschien iets te hoog gegrepen zijn, de middenmoot zou ook prachtig zijn. Een eerste test komt er zondag al aan tegen Ruddervoorde B. Aan de andere kant van het net zal de dochter van onze coach staan. Dit wordt toch een wedstrijdje binnen de wedstrijd en iets om naar uit te kijken”, besluit ze lachend. (GD)

Zondag 2 oktober om 17.30 uur Volley Venus Oostkamp – Ruvo Ruddervoorde B.