Het heeft niet mogen zijn: Knack Volley Roeselare moet na golden set CEV Cup aan Italiaanse Modena laten

Het heeft niet mogen zijn. Knack Volley Roeselare zag in eigen huis alsnog de CEV Cup door de vingers glippen nadat het de golden set verloor van het Italiaanse Modena. De Roeselaarse volleytrots kan niettemin terugblikken op een geslaagde Europese campagne. Na de 0-3 zege in Modena, volgde een zelfde uitslag in Roeselare. In de beslissende golden set naar 15 punten toonden de bezoekers zich oppermachtig. Het werd niettemin een gala-avond voor het Belgische volleybal.

Een golden set is wel een kolfje naar de hand van Knack Volley, aan de beslissende deelbeurt begonnen ze dan ook veel belovend met 2-0, het publiek zette er zich nog eens goed achter. Maar meteen stond het 2-3. Ngapeth voelde zich in zijn sas, knalde naar 4-5 en zag zijn ploegmaats de 4-6 verzilveren. Het Franse woelwater genoot duidelijk. Steven Vanmedegael greep naar de time-out. Maar Modena stoomde door naar 4-8, tijd voor de kampwissel.

Knack behield het geloof, maar de kloof dichten was moeilijk. Rinaldi bleef het blokkend uitstekend doen. Bij 7-11 zagen ook de fans in de Tomabelhal de bui al hangen. Lagumdzija, welke match speelde die zeg, knalde naar 7-12. Zo ging het snel naar 8-14. Het publiek bleef de ploeg aanmoedigen in deze uitzichtloze situatie, bij 9-14 mocht Kukartsev gaan serveren. Maar Sanguinetti sloeg de Roeselaarse droom aan diggelen: 9-15.

Lees hieronder het verslag van de eerste drie sets. De wedstrijd eindigde op 0-3, hetzelfde resultaat als in de heenmatch, waarna een golden set de beslissing moest brengen.

Knack knokt goed terug in set 1, maar kon twee setballen niet benutten: 25-27

De Braziliaanse bezoekende setter Bruno Rezende bleek fit genoeg om te starten bij Modena. Ook Tomas Rousseaux, ex-Knack die in de heenwedstrijd geblesseerd moest toekijken, kon nu wel meespelen. Hij startte op de bank. Bij Roeselare was het uitkijken of coach Vanmedegael zou opteren voor Seppe Rotty, die in het vijfde punt op Italiaans grondgebied uitviel, maar hersteld bleek of de Est Märt Tammearu die op zijn beurt dan weer sinds vorige week terug was uit blessure. De keuze viel op de Est. Tot 4-4 ging het gelijk op, maar vervolgens sloeg Modena heteerst kloofje. Drie opslagmissers bij de bezoekers zorgden er min of meer voor dat Knack in de race bleef, maar bij 8-12 solliciteerde coach Vanmedegael naar een eerste timeout. En die rendeerde, want Knack knokte zich met drie punten op rij weer in de set. Het blok van Verhanneman op Ngapeth en de knalharde smash van Kukartsev hijsten Roeselare op gelijke hoogte: 12-12. Maar dat was het sein voor Modena om opnieuw een versnelling hoger te schakelen: 12-15. Met ondere ander een ace van kapitein Verhanneman, knabbelde Roeselare toch wat aan de achterstand. Depovere werd ingebracht voor zijn service, maar ook dat mocht niet baten. Bij 15-19 nam Modena al een serieuze optie op setwinst, dus opnieuw tijd voor een timeout. Maar met een indrukwekkende opslagdruk bleef Modena op voorsprong. Woelwater Ngapeth sloeg eerst zelf uit en kreeg vervolgens een receptie op een service van Tammearu niet onder controle: 20-21. De zaan ontplofte toen het blok van Kukartsev effectief bleek na een hardbevochten rally. Op 22-22 mikte Pieter Coolman een ace in het hoekje. Lagumdzija, de Turkse topscorer sloeg zijn team, weer in de match, maar bij 24-23 kreeg Knack een eerste setpunt, dat het niet kon verzilveren. Bij het tweede setpunt strandde de service van Verhanneman in het net, een slecht moment voor de eerste servicemisser namens Knack. Modena nam over naar 25-26 en via een lucky service, de bal viel via de netrand binnen, bezegelde Sanguinetti het lot van Knack: 25-27.

Knack verliest set 2 met 22-25 nadat het voortdurend moest aanklampen

Set twee begon opnieuw met het aanvalsgeweld van Lagumdzija, maar Knack stelde daar haar opposite Kukartsev tegenover. En ook een schitterend spelende Verhanneman pikte opnieuw zijn puntjes mee, ook een driemansblok had tegen hem geen verhaal. Tot 6-6 ging het gelijk, Tammearu haalde een onmogelijke bal van de grond en bediende zo meteen Kukartsev. Maar Lagumdzija bleek ook niet af te stoppen. Fasteland kreeg een bal niet over het net en vervolgens pakte hij uit met een opslagmisser en zo liep Modena uit tot 8-10. Lagumdzija deed er met een ace nog eentje bovenop, bij 8-11 trok Vanmedegael aan de timeoutbel. Maar de Turk aan Italiaanse zijde bleef maar door hameren vanachter de opslaglijn: 8-12. Via 10-13 en een nieuwe ace van Renaldi werd de kloof vijf punten: 10-15. Tijd om Seppe Rotty te brengen voor Märt Tammearu. Bij 13-16 een nieuwe timeout. Modena bleef naar dezelfde ingrediënten grijpen, maar dat deden ze bij Knack ook waar Verhanneman wel zijn service out sloeg, maar daarna wel scoorde. En na een netfout sloop Knack stilletjes in het spoor van de bezoekers: 18-19. Een zeldzame misser van Kukartsev leidde naar 18-20, maar een blok van Rotty op Ngapeth bracht weer spanning, maar opnieuw ging het naar 19-22. Weer Rotty wist dit keer Lagumdzija af te stoppen, maar miste vervolgens zijn service. Op 21-23 mocht Pieter Coolman serveren, tijd voor een nieuwe timeout, dit keer van de kant van Modena. De service ging net uit: 21-24. Verhanneman kocht nog wat uitstel door via Ngapeth buiten te slaan, maar diezelfde Fransman maakte wel uit 22-25.

Set 3 gaat opnieuw nipt verloren, op naar de golden set

Set drie startte voortvarend voor Knack, dat met bloks op Ngapeth en mooi, soms listige punten van Kukartsev uitliep van 3-0 tot 5-1. Maar Modena beet van zich af en verkleinde de kloof en dichtte die bij 7-7, Knack had de videochallenge nodig om de 8-7 te verrechtvaardigen, ook aan de 9-8 kwam er een challenge aan te past. Een service van Stijn D’Hulst die net buiten zeilde, bracht de bordjes weer gelijk, maar Kukartsev plaatste de bal mooi in de hoek. Het bleef ongemeen spannende en de Argentijnse Rus bleef het wapen van de thuisploeg. Bij een discutabel punt raakte Modena bij 11-12 voor het eerst voorop in de set, maar Knack nam over bij 14-13 en 15-14. Michiel Ahyi mocht invallen aan de opslag en haalde meteen verschroeiend uit. Bij 17-17 hingen de bordjes opnieuw gelijk. De discutabele fases volgden elkaar op, de 18-17 werd 17-18 nadat ook de refs het even niet meer leken te weten. Tijd voor een time-out. Via 19-21 bleef het gat twee eenheden bij 20-22- en 21-23. Depovere mocht zijn service opnieuw etaleren, hij maakte het de tegenstander erg moeilijk maar Rinaldi kende geen genade. 21-24. De eerste setbal werd niet benut door de Italianen, de tweede set na een spectaculair punt evenmin en plots stond het 23-24. Time-out was het logische gevolg en Ngapeht klaar voor Modena de klus. Op naar de golden set.