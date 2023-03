Hermes Oostende zoekt vanaf zaterdag Europees ticket in Challenge Play-offs

Hermes Rekkenshop Oostende eindigde de reguliere volleycompetitie op de vijfde plaats in de Liga, wat recht geeft op deelname aan de Challenge Play-offs. Het opzet van deze eindronde is heel eenvoudig: de winnaar krijgt het vijfde en laatste Europees ticket voor het seizoen 2023-2024.

Vier ploegen strijden in de Challenge Play-offs: Hermes Oostende, Brabo Antwerp, Tchalou Volley en fusieclub Trixxo LVL (Ladies Volley Limburg) Genk. Indien Hermes dat vijfde Europees ticket zou bemachtigen, verhuist het mee naar de nieuwe Ligaclub Bevo Rekkenshop Roeselare.

6 wedstrijden

“De eindrangschikking na de reguliere competitie leidde er toe dat Hermes met 6 punten voorgift start, Antwerp met 4, Tchalou met 2 en Genk met 0. Het belooft een bijzonder spannende strijd te worden waarbij het zeker niet aan inzet zal ontbreken. Op 23 dagen tijd moeten onze groengele dames zomaar eventjes 6 wedstrijden afwerken. Midweekwedstrijden zijn er dus ook bij”, zegt Hermes’ persverantwoordelijke Filip Rossel.

Zaterdag 25 maart opent Hermes Rekkenshop Oostende om 20 uur thuis in de sportarena mister V de Challenge Play-offs tegen Trixxo LVL Genk.

Geen fusie

Het bestuur van Hermes Rekkenshop Oostende heeft dus een hele tijd geleden de moeilijke beslissing genomen om vanaf volgend seizoen (2023-2024) niet meer aan te treden in de Liga. “In Oostende zal er dus geen Ligavolleybal meer te bewonderen zijn volgend seizoen, maar de Ligaploeg “splitst zich af” en zal verhuizen naar Bevo Roeselare (ander stamnummer), dat dus meteen in ’s lands hoogste reeks zal mogen aantreden.

Bevo is momenteel tweede in eerste nationale (de 2de hoogste reeks). Er is dus totaal geen sprake van een fusie of samensmelting! Hermes (met stamnummer W 116) is opgericht in 1962 en en is dus 61 jaar oud”, verduidelijkt Filip Rossel.

Palmares

Hermes trad 15 seizoenen (van 2008-2009 tot en met 2022-2023) onafgebroken aan in de hoogste reeks van dit land. In die 15 jaar won de kustploeg twee maal de Belgische beker (2019 en 2020) en speelde het 36 Europese wedstrijden (waaronder de kwartfinale van de Challenge Cup in het seizoen 2017-2018) Tussen 1968 en 1992 speelde Hermes ook al 24 jaar in de hoogste reeks, werd het 13 keer landskampioen, won het 5 maal de Belgische beker en speelde het 48 Europabekermatchen.

Het palmares van de Belgische damesclub met het op één na rijkste palmares telt dus 13 landstitels, 7 Belgische bekers én 84 Europabekermatchen.

Bloeiend

“Hermes Oostende speelde in totaal 39 seizoenen in ’s lands hoogste reeks. Daar komt dus nu helaas een einde aan. Hermes zal in september 2023 met haar eerste ploeg aantreden in Promo 1 (de hoogste provinciale reeks van West-Vlaanderen). Met onze 3 seniorenploegen (Promo 1 en twee ploegen in Promo 4 – misschien straks promotie naar Promo 3) en onze tien jeugdploegen blijft Hermes onder het voorzitterschap van Philippe Develter uiteraard een bloeiende en toonaangevende volleybalclub in West-Vlaanderen : onze club telt ongeveer 150 leden, bijna allemaal meisjes en vrouwen”, benadrukt Filip Rossel. “Hermes Rekkenshop Oostende (ook de naamsponsor verhuist mee naar Bevo Roeselare) verandert haar naam straks opnieuw in Hermes Volley Oostende.”