Hermes Oostende zet flinke stap naar Europees ticket

Verdiend won Hermes Rekkenshop Oostende met 3-1 van Tchalou in een opnieuw ijskoude sportarena mister V. Het was amper 15 graden in de stedelijke sportinfrastructuur. Door deze nederlaag zal dit team uit Henegouwen geen tweede opeenvolgende Europese campagne kennen.

Nochtans schoot Tchalou het best uit de startblokken: 0-3, maar bij 4-4 stonden de bordjes alweer in evenwicht. De score verliep verder gelijkopgaand via 8-8 en 13-13 naar 17-17. Yana De Leeuw serveerde van 17-18 naar 21-18. Bij 24-22 kon de kapitein van Hermes met een listig legballetje de 25-22-setscore op het scorebord plaatsen.

Beslissende 7-0-tussenspurt

Topscoorster Kory White (19 punten) was alweer heel goed bezig en ze kon haar ploeg op gelijke hoogte houden met een nooit aflatend Tchalou waarbij Juliette Thevenin (18 punten) en de Poolse bijna-dubbele-meter, opposite Marta Matejko (14 punten) de productiefste speelsters waren. De tweede set verliep heel spannend en hoogstaand: 4-4, 7-9, 12-12 en 15-17. Juliette Thevenin serveerde in één ruk van 16-17 naar 16-21 en die kloof kon Hermes niet meer dichten: 19-25.

Ook in het begin van de derde deelbeurt losten beide teams elkaar niet: 3-2, 3-5 en 9-9. Yana De Leeuw verscheen aan de opslaglijn bij 9-10. Charlotte Leys (12 punten), Kory White en Sien Devos werkten af aan het net tot 16-10. Die 7-0-tussenspurt was meteen beslissend. Dichter dan 19-16 konden Thevenin, Matejko en de andere bezoeksters niet meer naderen. Goele Van den Ouweland (goed voor 10 punten) deed ook nog haar duit in het zakje: 21-17. Een bezoekende outaanval bij 24-20 zorgde voor het eindpunt van deze set: 25-20.

Eerste matchbal, goede matchbal

Van achter de opslaglijn boog Thevenin in de vierde set 2-0 om in 2-5. De beide teams bleven weer mooi aan elkaar gewaagd: 5-5 en 8-8. Bij 10-9 serveerde Amber Gesquière naar 14-9. Marta Matejko deed hetzelfde aan de andere kant van het net bij 21-13 naar 21-17. Goele Van den Ouweland smashte de 22-17 echter op het scorebord en kon zo de opslagreeks van de Poolse afstoppen. Bij 24-21 was de eerste matchbal al meteen de goeie na 96 wedstrijdminuten: 25-21.

Met acht punten achterstand op Hermes Oostende en vier punten op Brabo Antwerp mag Tchalou een streep trekken onder haar Europese ambities.

Vrijdag naar Tchalou

“Het was een prachtig schouwspel met een verdiende winnaar waarbij de afwezigen ongelijk hadden. Wie nog top-damesvolleybal aan de kust wil bewonderen, kan dat nog eenmaal: de allerlaatste thuismatch ooit van Hermes Oostende in de Liga is op woensdag 12 april om 20.30 uur tegen het tweede geklasseerde Antwerp”, zegt persverantwoordelijke Filip Rossel.

“Komende vrijdag reist Hermes naar het derde geklasseerde Tchalou voor de vierde play-offmatch. Het vijfde Europees ticket komt nu wel echt dichtbij voor Hermes Oostende, dus voor Bevo Roeselare. De kans dat er volgend seizoen opnieuw Europees damesvolleybal te zien is in West-Vlaanderen is nu heel groot geworden. Als Hermes vrijdag zou winnen in Tchalou, dan kan het op 12 april al een Europees Roeselaars feestje worden bij het Oostends afscheidsfeest van de Liga. West-Vlaanderen boven! Straks verhuizen zeven Hermesspeelsters, coach, assistent-coach en sportief manager van Oostende naar Roeselare.”

(P.R.)