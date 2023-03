Hermes Oostende wint belangrijke vijfsetter in Antwerpen

In de strijd om de vijfde plaats heeft Hermes Oostende een uitstekende zaak gedaan door met 2-3 te winnen bij achtervolger Brabo Antwerp. Met nog twee speeldagen te gaan, verbreedt de voorsprong van de Hermessers tot vier punten. Een supersterke Kory White tekende 37 punten aan, Charlotte Leys produceerde 18 eenheden.

In de initiële set bouwde Brabo na 7-7 een eerste kloofje uit: 11-7 en 14-8. Met een kordaat antwoord in de vorm van een servicereeks van Yana De Leeuw beende Hermes aan 16-16 bij. De score kroop gelijk omhoog, maar na 21-21 stak Brabo zijn hand naar de deelzege uit: 24-21. Een 0-5-rush, waarbij Charlotte Leys twee setballen van Brabo redde, zorgde voor een verrassende 24-26-zege van Hermes.

In set twee naderde Hermes van 7-4 tot 8-7. Op Brabo’s volgende rush (13-9) volgde bij 13-12 de aansluitingstreffer. Beide teams bleven aan mekaar gewaagd: 17-17 en 19-19. Via 23-21 maakte Brabo aan 25-22 gelijk.

Goele Van Den Ouweland

Vanaf de derde deelbeurt nam Goele Van Den Ouweland de plaats van Tea Radovic in. De derde set kende eveneens een evenwichtige aanvang tot 7-7. Ditmaal nam Hermes een kleine voorsprong. Het verschil bedroeg nooit meer dan twee puntjes tot de bezoeksters bij 14-15 een 0-4-run neerzetten. Op basis van die 14-19-tussenstand greep Hermes via 17-20 en 17-23 de setzege aan 20-25. Het stond 1-2.

Polsbreuk Sarah Cools

Brabo Antwerp wou niet wijken en greep de vierde set stevig vast. Meteen 3-0 en 6-1. Hermes veegde de achterstand bijna compleet weg: 9-8 en 13-12. Aan 15-13 achtte Brabo het welletjes: 17-13. Hermes scoorde nog één puntje (17-14) waarna de thuisploeg een beslissende 5-0 plaatste. Van 22-14 ging het naar 25-16. In de sets was het dus 2-2. Brabo verloor in die vierde set wel Sarah Cools die haar pols brak na een blokactie op Kory White.

Belle

Zo beleefde Hermes haar eerste vijfsetter van deze competitie. Hermes opende met 0-4, draaide aan 2-8 van kamp en leidde maximaal met 2-13. De groen-gelen wonnen deze belle met 5-15. (P.R.)