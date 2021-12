Hermes Oostende verrast met zege tegen Panathinaikos

Bij een 2-1-tussenstand leek Hermes Oostende op weg om in Athene een golden set af te dwingen en een kans op kwalificatie voor de kwartfinales. Dat kon Panathinaikos vermijden maar de 3-2-matchwinst was na een knappe tie-break toch voor het dappere Hermes. De groen-gelen verlaten met opgeheven hoofd de Challenge Cup.

Hermes Oostende pakte de terugwedstrijd beter aan dan de heenmatch. De groen-gelen hadden ’s ochtends extra zuurstof getankt op de Akropolis in Athene en dit deed hen deugd. Een ontspannen Hermes won dan ook na 8-6, 16-14 en 20-21 die initiële set met 25-22. In de tweede set haalde Panathinaikos het na 5-8, 11-16 en 15-21 met 18-25. Hermes Oostende was niet onder de indruk en sleepte de derde deelbeurt binnen: na 8-6, 16-14, 21-18 en 25-21.

Panathinaikos werd bij die 2-1-tussenscore in Hermes’ voordeel nerveus. De Grieken moesten de vierde set winnen om zeker te zijn van kwalificatie. Bij een 3-1-score zou er immers een golden set volgen en dat wilden ze vermijden. In die vierde set hield Panathinaikos een voorsprong van drie punten vast: 13-16, 15-18, 17-20. 18-21. Hermes kriebelde de Groenen nog bij 20-22, 21-23 en 22-24. Maar Panathinaikos liet de belangrijke setzege (22-25) niet meer ontglippen. Het was 2-2 en Panathinaikos plaatste zich voor de kwartfinales. Hermes voelde zich echter bestolen door de Nederlandse referee Raymond Haamberg die twee dure punten schonk aan Panathinaikos.

In de belle opende Hermes het best: 6-3 en 8-4. Panathinaikos knaagde aan die achterstand (9-7) maar kon niet meer bijbenen De tweede matchbal van de Hermessers was de goede: 15-10 na 112 minuten. De smaakmakers bij Hermes Oostende waren Loladina Zwaanswijk en Merle Baasdam. Zo boekte Hermes een meer dan verdiende overwinning in Griekenland tegen de leider van het Griekse kampioenschap.

P.R.